Egipto se quedó a 24 minutos de romper la quiniela y terminó empatando con Bélgica: 1-1

En los mundiales, el destino da y quita en un abrir y cerrar de ojos. Precisamente esto le pasó en el empate entre Bélgica y Egipto 1-1 en la actividad del Grupo G, cuando la escuadra africana se enfilaba a la victoria apareció Romelu Lukaku y en 14 segundos salvó el orgullo belga con el gol del empate.

Fue un gol de la resiliencia, de la ambición y de la potencia de un jugador muchas veces menospreciado, pero que siempre ha alzado la mano a favor de la escuadra belga, salvándolos de un verdadero fiasco en la historia de los mundiales con un gol que mató las aspiraciones de los faraones.

El gol del partido llevó la firma de Emam Ashour de Egipto, presentado por @BankofAmerica



Su definición en el minuto 19, adelantó a los Faraones y dejó una de las jugadas más destacadas de la jornada mundialista. pic.twitter.com/maavYURqtJ — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 15, 2026

Lukaku fue enviado al campo de juego al minuto 66 y en 14 segundos se hizo presente con su presencia física, con su fuerza, para hacer honor a su condición de mejor goleador de la historia de la selección de su país, superando a figuras como Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Paul Van Himst y Marc Wilmots, que han establecido marcas a favor de los belgas.

Pero los mundiales escriben esas historias y para Lukaku, con una temporada de los mil diablos en donde sumó apenas 44 partidos por problemas de lesiones con el Nápoles y su selección, Lukaku salió de la banca a reclamar su sitio, echando toda la carne al asador en el campo de juego de los Seattle Seahawks de la National Football League (NFL) de Estados Unidos.

Bélgica partió en el juego como favorita sobre un seleccionado egipcio que en el papel lucía como víctima, pero que en los hechos trató de maquillar la potencia de un equipo que en un partido es capaz de lucir como favorito al título de la competencia y en otro incapaz de vencer a esta clase de adversarios.

Data Moment: ?En el minuto 19, ??Mohamed Salah encontró el espacio en el borde del área y asistió a Emam Ashour, quien sacó un potente disparo de primera para abrir el marcador ante Bélgica.



La conexión entre las dos figuras egipcias le dio a los Faraones su primer gol en la? pic.twitter.com/kOzWJGUjeo — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 15, 2026

Pero Egipto se paró mejor y supo cómo manejar las condiciones del encuentro desde el inicio de las hostilidades, jugando con potencia y con habilidad como lo hizo Emam Ashour, extremo del Al Ahly de su país, convirtiéndose en un dolor de cabeza para los belgas.

Precisamente ese jugador fue visto por Salah para que, en un movimiento de fuera hacia adentro, abriera una grieta en la zaga de los europeos para mandar un derechazo que fue concluyente, sin que Courtois pudiera evitar el daño.

El gol de los árabes pareció ser una losa sobre la espalda de los europeos, que solo tuvieron una oportunidad con un remate fuera de Kevin de Bruyne en todo el primer tiempo; por el contrario, la portería belga tuvo que sufrir cuando un disparo cruzado de Zico tuvo las peores intenciones, pero Courtois salvó de un manotazo su portería.

Una jugada decisiva para el cancerbero del Real Madrid que, antes del Mundial, estuvo a punto de aceptar no jugar en el Mundial, pero está claro que lo necesita el cuadro dirigido por Rudi García, el compañero de Jeremy Doku, al que le faltó el último pase, le sobró el último regate y se quedó en nada.





Pero Doku y De Bruyne sufrieron el mal de la selección de Bélgica, que en lo individual puede asustar a muchos, pero que en lo colectivo está lejos de alcanzar su mejor versión, echando a perder el esfuerzo de Doku y De Bruyne, que pasaron a ser simples espectadores en la primera mitad.

Para la segunda mitad, el asunto cambió cuando Rudi García ya había reubicado a Doku de delantero; sin embargo, aun así, Bélgica siguió dependiendo de De Bruyne hasta que apareció Lukaku, que, después de 14 segundos en el campo, provocó que el joven Mohamed Hany anotara en su propia meta y representara el empate de los belgas.

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