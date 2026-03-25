Romelu Lukaku, la otra figura ausente en los partidos contra México y Estados Unidos antes del Mundial

La Selección de Bélgica sufrió una baja sensible de cara a la Fecha FIFA de marzo: Romelu Lukaku no estará en los partidos amistosos ante la Selección de México y la Selección de Estados Unidos.

El anuncio lo hizo oficial la federación belga, confirmando que el delantero del Napoli no viajará a territorio estadounidense, lo que representa un duro golpe para los Red Devils.

Además, este parón internacional también estará marcado por otra ausencia de peso: Cristiano Ronaldo tampoco disputará los amistosos, aunque en su caso con la Selección de Portugal, dejando a los aficionados sin poder ver a dos grandes figuras del fútbol europeo.

Bélgica confirma la baja de Lukaku y respalda su decisión

A través de sus canales oficiales, la federación belga explicó los motivos de la ausencia del histórico goleador.

“Romelu ha optado por centrarse en el entrenamiento para optimizar aún más su condición física. La KBVB respeta su decisión y le desea mucha suerte”.

La decisión llega en un momento en el que Romelu Lukaku no ha tenido actividad reciente con el Napoli, acumulando dos partidos consecutivos sin minutos en la Serie A.

Romelu Lukaku will not take part in the upcoming Red Devils friendlies in the US against the United States and Mexico.



Romelu has chosen to focus on training to further optimize his physical condition. The KBVB respects his decision and wishes him the best of luck. — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 24, 2026

Falta de ritmo y sequía goleadora: el contexto de Lukaku

El último partido de Romelu Lukaku fue el pasado 6 de marzo ante el Torino, y desde entonces ha perdido protagonismo en su club.

El delantero belga está cerca de cumplir un mes sin anotar, siendo su último gol el que le dio la victoria al Napoli frente al Hellas Verona a finales de febrero.

Este escenario habría influido en su decisión de priorizar la preparación física y recuperar ritmo competitivo.

Oportunidad para nuevas figuras en Bélgica

La ausencia de Romelu Lukaku abre la puerta a una nueva generación en la Selección de Bélgica, donde jóvenes talentos buscarán aprovechar los minutos.

Uno de los principales beneficiados sería Lucas Stassin, delantero del Saint-Étienne, quien podría tener protagonismo bajo el mando del técnico Rudi García.

México vs Bélgica: un duelo sin su máxima estrella

El esperado enfrentamiento entre México y Bélgica, programado para el 31 de marzo en Chicago, pierde a uno de sus nombres más atractivos.

En la convocatoria original, Romelu Lukaku aparecía junto a figuras como Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Dodi Lukebakio, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard y el propio Lucas Stassin.

A pesar de la baja, el partido sigue siendo una dura prueba para la Selección de México frente a un rival europeo de alto nivel.

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