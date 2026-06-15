El síndrome alfa-gal, la alergia a la carne o lácteos potencialmente mortales

Desde su identificación hace aproximadamente 15 años, el síndrome alfa-gal ha mostrado un incremento alarmante en su incidencia. Expertos sostienen que la mayor sensibilización, tanto de profesionales de la salud como del público, ha contribuido significativamente a este fenómeno.

El síndrome alfa-gal no es causado por una bacteria ni un virus; se desencadena por una reacción del sistema inmunológico a un azúcar presente en la carne de mamíferos.

Se obtiene mediante las picaduras de garrapatas, que introducen este tipo de azúcar en el torrente sanguíneo, lo que provoca respuestas alérgicas severas tras el consumo de carne y productos lácteos. La alergia no afecta el consumo de mariscos ni de aves. El pollo, el pavo y los huevos se pueden consumir sin problema. Recordemos que las garrapatas también pueden transmitir infecciones que causan enfermedades graves, como la enfermedad de Lyme o la fiebre maculosa de las Montañas Rocosas.

“Resulta que la piel es una vía fantástica para desencadenar una respuesta alérgica”, afirmó el Dr. Scott Commins, investigador del síndrome alfa-gal en la Universidad de Carolina del Norte. “Si todo esto ocurriera por vía oral, y consumiéramos alfa-gal como lo hacemos con los filetes o la barbacoa, entonces no desarrollaríamos alergia”, recoge Associated Press (AP).

Las personas que desarrollan anticuerpos suelen experimentar una fuerte reacción alérgica pocas horas después de consumir carne o lácteos. Sin embargo, el problema puede tardar semanas o meses en manifestarse, y la gravedad de los síntomas suele aumentar con el tiempo.

Síntomas y diagnóstico

Los síntomas pueden incluir urticaria, dificultades respiratorias y problemas digestivos (diarrea, dolor de estómago, vómitos y náuseas). También pueden presentar mareos, hinchazón de los labios, la garganta, la lengua o los párpados.

El diagnóstico se realiza a través de pruebas de sangre que detectan anticuerpos alfa-gal, aunque se requiere correlacionar estos resultados con los síntomas reportados por el paciente. “El análisis de sangre en sí mismo es muy útil, pero no se puede confiar únicamente en él para el diagnóstico. También se necesitan los síntomas reales”, dijo Commins. “En el ámbito de las alergias, tenemos muchos problemas con los falsos positivos en los análisis de sangre”.

Propagación del síndrome en EE.UU.

El aumento de casos refleja la expansión del hábitat de la garrapata estrella solitaria, la principal fuente de esta enfermedad en los EE.UU. A menudo identificable por un punto blanco en su dorso, la garrapata estrella solitaria es más común en el este y el sur del país. Aunque en los últimos años se ha informado de su presencia en nuevas partes, incluida la región de los Grandes Lagos y tan al norte como Martha’s Vineyard en Massachusetts, reseña AP.

Los investigadores temen que otros tipos de garrapatas, incluidas las garrapatas de patas negras, también puedan propagar cada vez más esta enfermedad.

Según un estudio de 2023 realizado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se estima que alrededor de 450,000 estadounidenses han desarrollado esta alergia.

En algunas personas, la alergia puede desaparecer después de varios años. Commins ha observado que esto ocurre en aproximadamente el 15% al ​​20% de sus pacientes. No obstante, es fundamental evitar nuevas picaduras de garrapatas.

Tratamientos y precauciones

Recientemente se ha aprobado el medicamento Xolair para ayudar a las personas afectadas. El medicamento en sí no revierte la afección, pero ayuda a reducir las reacciones alérgicas graves tras la exposición accidental a la carne.

Xolair fue aprobado por primera vez hace más de 20 años para pacientes con asma difícil de controlar. Su mecanismo de acción consiste en reducir la liberación de sustancias químicas biológicas que provocan inflamación y otras reacciones alérgicas.

Antes de la aparición de este fármaco, los especialistas recomendaban sobre todo evitar el consumo de carnes de mamíferos (vacas, cerdos y corderos) y ciertos productos derivados, que pudiesen estar expuestos a las picaduras de garrapatas.

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