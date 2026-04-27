Temporada de garrapatas parece haber comenzado con fuerza en EE.UU.

Expertos médicos advierten sobre un aumento inesperado en las picaduras de garrapatas; vislumbran la posibilidad de que este año se registre una mala racha en cuanto a enfermedades transmitidas.

La Dra. Alina Filozov, médico especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Middlesex en Middletown (Connecticut), subraya la conexión entre la exposición y la posibilidad de infecciones. “Si hay mucha exposición, probablemente habrá más casos de infecciones transmitidas por garrapatas”, dijo a Associated Press (AP).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han emitido recomendaciones para protegerse.

Las picaduras de garrapatas suelen aumentar en mayo, pero “los datos indican que ahora es el momento de actuar”, afirmó Alison Hinckley, experta en la enfermedad de Lyme de los CDC. “Hay garrapatas y la gente está sufriendo picaduras”.

Crecimiento de las visitantes a urgencias

Las estadísticas muestran que las visitas al departamento de emergencias por picaduras de garrapatas están en niveles récord para esta época del año.

A pesar de que el sistema de seguimiento tiene limitaciones, los datos indican que se han superado las cifras más altas desde 2017 en todas las regiones, excepto en el centro-sur del país.

Conexión climática y expansión de garrapatas

El cambio climático podría estar impulsando el aumento de la población de garrapatas, que prosperan en condiciones cálidas y húmedas. A su vez, la disponibilidad de animales como ciervos y ratones juega un papel crucial en el crecimiento de estas poblaciones, que están asociadas con un mayor riesgo de enfermedades graves como la enfermedad de Lyme y la fiebre manchada de las Montañas Rocosas.

Los expertos aconsejan precauciones específicas para prevenir picaduras. Esto incluye evitar áreas boscosas y usar ropa tratada con insecticida. Si se encuentra una garrapata, se debe remover con cuidado. Se recomienda consultar a un médico solo si la garrapata ha permanecido en el cuerpo durante varios días o si aparecen síntomas.

Síntomas de enfermedades transmitidas por garrapatas

Las enfermedades transmitidas por garrapatas suelen compartir síntomas generales, aunque después pueden aparecer manifestaciones más específicas según el germen involucrado (como la enfermedad de Lyme, fiebre maculosa, erliquiosis, etc.).

Síntomas iniciales más comunes

En las semanas después de una picadura de garrapata, los signos más frecuentes incluyen:

Fiebre y escalofríos.

Dolores musculares y articulares (mialgias y artralgias), similares a una gripe fuerte.

Cansancio intenso, malestar general y pérdida de apetito.

Dolor de cabeza y rigidez del cuello.

Erupción cutánea o sarpullido, que a veces es de tipo “ojo de buey” (eritema migrans) en la enfermedad de Lyme.

Otros signos que pueden aparecer

Si la infección avanza sin tratamiento, pueden surgir:

Hinchazón y dolor en articulaciones grandes (sobre todo rodillas), propios de artritis infecciosa.

Problemas neurológicos, como debilidad o caída facial, dificultad para concentrarse o cambios de memoria.

Alteraciones cardíacas (palpitaciones o latidos irregulares en algunos casos de Lyme tardía).

Cuándo buscar ayuda médica

Es importante acudir al médico de inmediato si, tras una picadura de garrapata o exposición en zonas selváticas/campesinas, aparecen:

Fiebre junto con dolor muscular, de cabeza o erupción cutánea.

Rigidez de cuello, confusión, vómitos intensos o dificultad para respirar.

También te puede interesar:

· Casi la mitad de los estadounidenses respira aire insalubre, según nuevo informe

· Olas de calor y riesgo cardiovascular: un vínculo alarmante

· 10 medidas para frenar el aumento de infecciones de transmisión sexual en adolescentes