10 medidas para frenar el aumento de infecciones de transmisión sexual en adolescentes

El incremento de infecciones de transmisión sexual (ITS) en adolescentes se relaciona con el adelanto en la edad de inicio de relaciones sexuales y la normalización de prácticas de riesgo. Los datos indican un aumento significativo en el diagnóstico de estas infecciones, estando la mayoría de los nuevos casos en el grupo de edad de 15 a 24 años. Así lo indica la Asociación Española de Pediatría (AEP), que ha calificado esta situación como una “cuestión urgente de salud pública”.

La disponibilidad de contenidos digitales y la falta de educación integral en sexualidad son factores que agravan la situación. A esto se suma una dificultad de acceso al sistema sanitario que limita el diagnóstico y tratamiento efectivo.

En un artículo publicado en Anales de Pediatría, el órgano de expresión científica de la AEP, referido por EFE Salud, expertos del grupo de trabajo de VIH e ITS de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP) analizaron la situación, así como los principales retos en prevención, diagnóstico y tratamiento.

En el mismo señalan una serie de factores que contribuyen al incremento sostenido de las ITS, como el adelanto en la edad de las relaciones sexuales, que se sitúa en los 16,5 años de media, el aumento del número de parejas, la normalización de prácticas de riesgo y la falta de educación afectivo-sexual integral.

Estadísticas en Europa y España

En Europa, ha habido un aumento notable en los casos de gonorrea y sífilis. En España, los casos de gonorrea se han triplicado desde 2014, lo que pone de relieve una tendencia alarmante similar a la observada en el resto de Europa.

En concreto, en 2023 los casos de gonorrea aumentaron un 31%; y un 13% los de sífilis respecto al año anterior, con un incremento acumulado del 300% y del 200% respectivamente en comparación con 2014.

Ese mismo año, también se notificaron aproximadamente 230,000 casos de infección por clamidia, que es la ITS bacteriana más diagnosticada.

Situación en Estados Unidos

Las ITS en EE.UU. siguen siendo un problema de salud pública significativo, aunque recientes datos indican una posible desaceleración en las tasas. En 2023, se notificaron más de 2.4 millones de casos, con descensos notables en gonorrea y sífilis.

Datos clave de 2023

Los casos de gonorrea disminuyeron un 7% respecto a 2022, volviendo a niveles prepandemia.

La sífilis primaria y secundaria cayó un 10%, la primera baja significativa en décadas, especialmente un 13% entre hombres gays y bisexuales.

En total, las ITS afectan desproporcionadamente a jóvenes menores de 25 años y minorías.

Tendencias históricas

De 2017 a 2021, los casos generales subieron un 7%, con gonorrea +28% y sífilis +74%, incluyendo un aumento del 203% en sífilis congénita.

En 2021, se reportaron más de 2.5 millones de casos de clamidia, gonorrea y sífilis.

La pandemia de COVID-19 redujo pruebas, inflando percepciones iniciales de bajas.

Estrategias para frenar el incremento

La Sociedad Española de Infectología Pediátrica propone un decálogo de medidas que incluye la educación sexual integral, formación para profesionales del sector salud y facilitar el acceso a preservativos. Estas recomendaciones están diseñadas para abordar de manera efectiva la crisis actual y frenar el aumento de ITS entre adolescentes.

Educación integral. Introducción de programas de educación sexual desde la infancia, adaptada a la edad, que aborde no solo la prevención de ITS, sino también la afectividad, el consentimiento, la diversidad y las relaciones saludables.

Capacitación a profesionales. Formación de pediatras en salud sexual, con un enfoque actualizado, integral y libre de estigmas, que facilite el acompañamiento adecuado a los adolescentes.

Acceso a servicios sanitarios. Aseguramiento de atención confidencial adaptada a adolescentes, con la oferta de atención específica y cercana, respetando su autonomía y madurez.

Acceso a métodos de prevención. Facilitar la distribución gratuita de preservativos y lubricantes.

Reforzar la vacunación frente a ITS prevenibles, como el virus del papiloma humano o la hepatitis.

Promover el cribado en adolescentes sexualmente activos. Establecimiento de protocolos para la detección de ITS, con estrategias accesibles de muestras para mejorar la detección precoz.

Seguimiento y tratamiento oportuno de ITS, con pautas sencillas y adaptadas que favorezcan la adherencia.

Llevar a cabo estudio de contactos para identificar casos asintomáticos y cortar la cadena de transmisión.

Facilitar el acceso a estrategias de prevención biomédica, como la profilaxis pre y postexposición frente al VIH, en adolescentes con mayor riesgo.

Abordar el impacto emocional y social de las ITS para reducir el estigma y promover la salud psicosocial y favorecer una vivencia saludable de la sexualidad.

El enfoque propuesto pretende no solo reducir la incidencia de las ITS, sino también abordar el estigma asociado y promover una vivencia saludable de la sexualidad entre los jóvenes.

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