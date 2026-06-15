El tiempo de hoy en Dallas para este lunes 15 de junio

Este lunes 15 de junio se espera que la temperatura en Dallas, Texas, aumente hasta un máximo de 86 grados Fahrenheit (30ºC). La probabilidad de lluvia será del 55% y se esperan más nubes que claros. Por otro lado, se estiman ráfagas de viento que podrán llegar a 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 73 grados Fahrenheit (23ºC), con una probabilidad de precipitación del 25%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Por otra su parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:19 h y el crepúsculo será a las 20:37 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, el pronóstico indica que se esperan nubes escasas con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas variarán entre los 75 y los 91 grados Fahrenheit (24 y 33ºC).

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Finalmente, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Mayo es el mes comprendido en este periodo con más lluvias, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

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