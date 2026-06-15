“Gilmore Girls” abandona Netflix: ¿dónde se podrá ver la serie?

Casi dos décadas después de su final en televisión, 12 años en Netflix y una década desde el especial “Gilmore Girls: A Year in the Life”, la querida serie vuelve a estar en movimiento. Y esta vez, el destino su nuevo hogar no está claro.

Netflix anunció este lunes que, a partir del 30 de junio, las siete temporadas originales de “Gilmore Girls” dejarán de estar disponibles en su catálogo para Estados Unidos.

“¿Es un espectáculo? Es un estilo de vida. Es una religión”, escribieron en X, citando diálogos de la primera temporada. “Lamentamos decir que las temporadas 1-7 de Gilmore Girls saldrán de Netflix en Estados Unidos el 30 de junio. Levantando una taza de café para cada fan que visitó Stars Hollow con nosotros”.

El fin de una era para Netflix y para los fans

La noticia marca un punto de inflexión. “Gilmore Girls”, la comedia dramática de pueblo pequeño centrada en la relación entre Lorelai y Rory Gilmore, se emitió originalmente durante siete temporadas en The WB (y luego en The CW). Llegó a Netflix en 2014, y dos años después la plataforma estrenó la miniserie revival “A Year in the Life”, que aunque controvertida, reavivó la pasión por la serie.

Durante años, Netflix fue el único servicio que ofreció tanto la serie original como su secuela. Hulu solo adquirió los derechos de streaming en 2024, y actualmente también está disponible en Disney+.

Pero la salida de Netflix representa un golpe simbólico: “Gilmore Girls” aparecía regularmente entre las series más retransmitidas de la plataforma, e incluso volvió a entrar en el top 10 de Nielsen tan recientemente como en octubre.

¿A dónde irá la serie?

La especulación comenzó la semana pasada, cuando sitios de seguimiento como Unogs y NewonNetflix.info señalaron el 1 de julio de 2026 como fecha límite. Ahora, con la confirmación oficial, los fans estadounidenses se preguntan si la serie encontrará un nuevo hogar definitivo.

“Gilmore Girls” fue producida por Warner Bros. Television, cuya plataforma natural es HBO Max (ahora Max). Sin embargo, hasta el momento no hay indicios de que la serie se una a su catálogo. Cabe recordar que incluso “A Year in the Life” fue una coproducción entre Netflix y Warner Bros.

Por ahora, los suscriptores internacionales de Netflix pueden respirar tranquilos: la plataforma confirmó a “What’s on Netflix” que fuera de Estados Unidos la serie seguirá disponible.

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