Netflix revela un primer adelanto de “Scooby-Doo: Origins”

Netflix continúa expandiendo su apuesta por las reinvenciones nostálgicas y acaba de presentar un adelanto de su próxima serie de acción real basada en el famoso Scooby-Doo. Bajo el título oficial de “Scooby-Doo: Origins”, la producción se rueda actualmente en Atlanta y tiene previsto su lanzamiento para 2027.

En un vídeo publicado en las redes sociales de la plataforma, los fans pueden disfrutar de una escena que promete despertar la ternura de los seguidores de la franquicia: el querido perro detective, todavía un cachorro, corre por un bosque cerca de un campamento de verano.

En su huida, se topa con quien se convertirá en su mejor amigo y compañero de por vida, Shaggy. La imagen, sencilla pero cargada de simbolismo, ya ha comenzado a circular masivamente entre los seguidores de la serie original.

Una reinvención moderna

La serie, descrita por la plataforma como “una reinvención moderna del querido dibujo animado”, según lo citado por Variety, contará con un grupo de actores jóvenes para dar vida a la mítica Mystery Inc.: Maxwell Jenkins como Fred Jones, Tanner Hagen como Norville “Shaggy” Rogers; Abby Ryder Fortson como Velma Dinkley y Mckenna Grace como Daphne Blake.

Además, el actor Paul Walter Hauser también tiene previsto aparecer en la serie en un papel aún no revelado. Netflix ya había compartido en abril un primer vistazo anticipado de este elenco, generando gran expectación entre los seguidores.

¿De qué trata “Scooby-Doo: Origins”?

La sinopsis oficial adelanta una trama que combina misterio, amistad y un toque sobrenatural:

“Durante su último verano en el campamento, viejos amigos Shaggy (Hagen) y Daphne (Grace) se ven envueltos en un misterio inquietante que rodea a un cachorro de Gran Danés perdido y solitario que podría haber sido testigo de un asesinato sobrenatural. Junto con la pragmática y científica ciudadana Velma (Fortson) y el extraño pero muy guapo chico nuevo, Freddy (Jenkins), se proponen resolver el caso que los está arrastrando a cada uno a una pesadilla inquietante que amenaza con revelar todos sus secretos”.

Por lo pronto, los fanáticos de Scooby-Doo tendrán que esperar hasta el próximo año para disfrutar la serie. Sin embargo, promete ser uno de sus mayores y mejores estrenos en el 2027.

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