“Emily in Paris” de Netflix se despide: la sexta temporada será la última

Netflix confirmó que el fenómeno global “Emily in Paris” llegará a su fin con su sexta temporada. La noticia fue anunciada este jueves, revelando que la producción ya se encuentra en rodaje en Grecia, mientras que la renovación para estos episodios finales se había dado a conocer en enero.

El creador de la serie, Darren Star, expresó su gratitud tras el anuncio:



“Hacer “Emily in Paris” con este reparto y equipo extraordinarios ha sido el viaje de una vida. Al comenzar la última temporada, estoy muy agradecido a Netflix, Paramount y, lo más importante, a los fans”. Darren Star

“Estamos deseando compartir este último capítulo contigo. Gracias por dejarnos formar parte de vuestras vidas, inspirar vuestros sueños de viajar y vuestro amor por París. Siempre tendremos “Emily in Paris”.

Protagonista y trama

Lily Collins da vida a Emily, una ejecutiva de marketing de Chicago que consigue un trabajo soñado en París. Según la sinopsis oficial, su nueva vida “está llena de aventuras embriagadoras y desafíos sorprendentes mientras compagina trabajo, amistades y romance”.

Collins también se dirigió a los seguidores con un vídeo donde afirmó: “La temporada 6 te traerá todo lo que amas de la serie y será el capítulo final de la aventura de una vida de Emily”. Y, después dejó un mensaje en su Instagram con una imagen desde Grecia, en pleno rodaje de la última edición del serie.

Reparto y producción

Junto a Collins, el elenco está integrado por: Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque.

Darren Star actúa como guionista y productor ejecutivo, y la serie es producida por Paramount Television Studios, Darren Star Productions y Jax Media.

A lo largo de sus cinco primeras temporadas, “Emily en Paris” demostró ser increíblemente exitosa: Alcanzó el número uno en 90 países, y la temporada desde la uno hasta la cinco acumulan 32 semanas en la lista global de televisión en inglés de Netflix.

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