“Narnia: The Magician’s Nephew” llegará en 2027 con la dirección de Greta Gerwig y un elenco de lujo

Los fans están un paso más cerca de la adaptación cinematográfica de “The Chronicles of Narnia” de Greta Gerwig. La reconocida directora de “Barbie” materializará el universo mágico de C.S. Lewis con un reparto de ensueño y una fecha de estreno ya confirmada.

El mundo encantado de los libros infantiles cobrará vida en la gran pantalla el 12 de febrero de 2027, y posteriormente llegará a Netflix el 2 de abril del mismo año. La esperada adaptación ya tiene título oficial: “Narnia: The Magician’s Nephew”. El estreno se retrasó, ya que, originalmente, se esperaba que llegara a la plataforma para finales de este año.

Un elenco estelar

La primera entrega de este segundo intento por llevar las novelas de Lewis al cine contará con un reparto de primer nivel. Meryl Streep, Daniel Craig, Carey Mulligan, Emma Mackey y Denise Gough se encuentran entre los actores que aparecen en la cinta.

A ellos se suman Ciarán Hinds, Susan Wokoma, David McKenna, Beatrice Campbell y Kobna Holdbrook-Smith.

Gerwig no solo dirige, también ejerce como guionista y productora. Miembros del patrimonio de C.S. Lewis participan como productores, garantizando la fidelidad al espíritu original de la obra.

La visión de Greta Gerwig

La directora de 42 años compartió en un comunicado su profunda conexión con la historia, según divulgó la revista People: “Era una niña cuando leí por primera vez “The Magician’s Nephew”, y me enamoré del concepto improbable, pero absolutamente brillante de un león cósmico que da vida al mundo de Narnia cantando”, confesó.

“No sabía que de mayor me dedicaría al cine, pero la idea de un universo construido a partir de la música siempre ha estado presente en mi corazón”, añadió.

"Gracias a “The Chronicles of Narnia” de Lewis, creí en la magia, en los mundos ocultos y en la aventura”. Greta Gerwig

Publicada el 2 de mayo de 1955, la novela es la sexta de las siete que componen la serie del autor, pero cronológicamente es la primera. La historia se sitúa 1000 años antes de los acontecimientos de “The Lion, the Witch and the Wardrobe” y se centra en la creación del mundo mágico de Narnia por parte del león Aslan.

A diferencia de la anterior saga cinematográfica, que solo adaptó “The Lion, the Witch and the Wardrobe”, “Prince Caspian” y “The Voyage of the Dawn Treader”, esta nueva versión arranca desde los orígenes del universo narniano.

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