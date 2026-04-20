Sale el primer adelanto de “Wednesday”: Jenna Ortega llega a París

Netflix sigue apostando por el fenómeno de “Wednesday”, y ahora la serie da un salto internacional. Este lunes, la plataforma publicó la primera imagen de la tercera temporada, protagonizada por Jenna Ortega, y todo apunta a que la hija de los Addams cruzará el Atlántico para instalarse temporalmente en París.

En la fotografía, difundida a través de redes sociales, se ve a Wednesday Addams de pie junto a una motocicleta, con la Torre Eiffel de fondo. Acompañándola, como no podía ser de otra manera que la mano sensible que se ha ganado el cariño de los fans.

La imagen muestra a Wednesday sosteniendo un papel en sus manos y mirando a lo lejos con su característica expresión inexpresiva. “Desde París, con temor”, reza el pie de foto.

Posible historia de la tercera temporada

La segunda temporada concluyó con Wednesday y Cosa huyendo en busca de Enid (Emma Myers), su amiga y compañera de habitación.

La joven lobo quedó atrapada en su forma licántropa y escapó hacia el desierto. Aunque Netflix no ha revelado oficialmente los detalles de la trama de la nueva entrega, todo parece indicar que esa persecución será el motivo que lleve a Wednesday hasta la capital francesa.

La producción de la tercera temporada arrancó en febrero y confirmó un elenco de alto calibre. Entre los nuevos fichajes destacan Eva Green como la tía Ophelia, así como Winona Ryder, Lena Headey, Andrew McCarthy, James Lance, Chris Sarandon, Noah Taylor, Oscar Morgan y Kennedy Moyer, en papeles aún no revelados.

Junto a Jenna Ortega, Emma Myers, Fred Armisen y Victor Dorobantu, regresarán Hunter Doohan, Joy Sunday, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Evie Templeton, Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones y Joanna Lumley.

Un equipo creativo de garantías

La serie, basada en los icónicos personajes creados por Charles Addams, sigue siendo liderada por los showrunners Alfred Gough y Miles Millar, con Tim Burton en labores de dirección. Los tres también ejercen como productores ejecutivos, mientras que MGM Television se encarga del estudio.

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