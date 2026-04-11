Jenna Ortega estuvo a punto de dejar a Hollywood

Antes de convertirse en el rostro de una generación y en la indiscutible “Scream Queen” moderna, Jenna Ortega estuvo a un paso de alejarse definitivamente de los reflectores.

En una reciente entrevista en el pódcast Big Bro with Kid Cudi, la actriz confesó que durante su adolescencia enfrentó una crisis de identidad profesional que la llevó a considerar el retiro antes de que su carrera explotara a nivel global.

El punto de quiebre ocurrió tras finalizar su etapa en producciones infantiles como “Stuck in the Middle” de Disney Channel. Ortega, quien entonces comenzaba la secundaria, sintió que la transición a papeles adultos era una barrera infranqueable.

“Se sentía como un buen momento para dejarlo atrás si iba a hacerlo”, admitió la actriz, explicando que la presión de demostrar su talento ante nuevos directores de casting, que no la conocían más allá de su faceta infantil, era abrumadora.

El papel que lo cambió todo

Durante meses, Ortega y su equipo discutieron la posibilidad de abandonar la industria para que ella pudiera enfocarse en sus estudios y tener una experiencia de vida “común”. Sin embargo, en 2019, llegó una oportunidad que sería su salvación: el papel de Ellie Alves en la segunda temporada de la serie “You”.

“Entré al set y me encantó, la pasé increíble”, recordó Ortega. Esa experiencia renovó su pasión por el oficio y le dio la confianza necesaria para seguir adelante. “Pensé: ‘Sí, no hay forma de que pueda dejar esto’”.

Hoy, con el éxito masivo de “Wednesday” y protagónicos en cintas como “Beetlejuice Beetlejuice” y “Scream”, aquel momento de duda parece lejano. No obstante, la actriz reconoce que la incertidumbre es una constante en Hollywood, pero que su amor por la interpretación fue, al final del día, más fuerte que el miedo al fracaso.

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