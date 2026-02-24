Winona Ryder se suma al elenco de “Wednesday 3”

Netflix ha anunciado la incorporación de Winona Ryder al elenco oficial de la tercera temporada de “Wednesday”, confirmando su esperado reencuentro con Jenna Ortega y Tim Burton, talentos con los que trabajó en la secuela de “Beetlejuice” en 2024.

De acuerdo con la plataforma de streaming, el equipo de producción y actores que componen el proyecto se encuentran más que felices con la llegada de la histrionisa a la serie. El propio Tim Burton celebró este fichaje asegurando que Ryder “encaja a la perfección en este mundo”.

En su comunicado, el director y productor ejecutivo de “Wednesday” afirmó que además de ser un placer compartir el set de filmación junto a ella por su talento, su amistad hará de esta experiencia algo aún más enriquecedor. “Es una querida amiga. Siempre me siento afortunado de trabajar con ella”, recalcó.

Al Gough y Miles Millar, escritores del guion de “Beetlejuice, Beetlejuice” y ahora “Wednesday”, tampoco se quedaron atrás con los halagos hacia la estrella de los años 90.

“En lo que respecta a los ‘outcasts’, Winona Ryder es la mejor (…) Su legendaria colaboración con Tim Burton ha definido a algunos de los personajes más inolvidables del cine. Nos encantó colaborar con ella en ‘Beetlejuice Beetlejuice’ y estamos encantados de darle la bienvenida a Nevermore”, explicaron en su propio comunicado.

Esta contratación marca el regreso de Winona Ryder a Netflix a solo unos meses de haberse estrenado la quinta y última temporada de “Stranger Things”, donde dio vida a ‘Joyce Byers’ desde su lanzamiento en 2016. A pesar de la noticia, hasta el momento se desconocen los detalles sobre el papel al que dará vida en “Wednesday”.

Además de la suma de Winona Ryder, Netflix confirmó que la actriz Eva Green será la encargada de interpretar a “Ophelia”, la hermana de Morticia Addams.

Además de Jenna Ortega, el elenco de “Wednesday” que volverá en la tercera temporada incluye a Emma Myers, Hunter Doohan, Joy Sunday, Moosa Mostafa, Georgie Farmer, Isaac Ordonez, Billie Piper, Luyanda Unati Lewis-Nyawo, Victor Dorobantu, Evie Templeton, con Luis Guzmán, Catherine Zeta-Jones, Joanna Lumley y Fred Armisen, por mencionar algunos.

