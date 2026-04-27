“Enola Holmes 3” confirma su estreno para julio en Netflix y revela las primeras imágenes

Netflix reveló las primeras imágenes de “Enola Holmes 3”, la esperada tercera entrega de la saga de acción y aventuras protagonizada por Millie Bobby Brown. Las fotografías confirman lo que muchos fans sospechaban: Enola y Lord Tewkesbury, interpretado por Louis Partridge, se casarán.

La plataforma también anunció que la película se estrenará a nivel mundial el 1 de julio.

¿Qué dice la sinopsis?

Según la sinopsis oficial, la nueva aventura llevará a la intrépida detective hasta Malta, donde sus sueños personales y profesionales chocarán de frente.

“Mientras Enola intenta compaginar un caso más complejo y peligroso que cualquiera al que se haya enfrentado antes con los siguientes pasos de su relación con Tewkesbury, la acción está a punto de comenzar“, reza el comunicado de la plataforma.

La trama promete explorar el difícil equilibrio entre el amor y la vocación detectivesca, con un misterio que pondrá a prueba tanto su ingenio como su corazón.

Junto a Millie Bobby Brown y Louis Partridge, la película contará con el regreso de Henry Cavill como el icónico Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, Himesh Patel como el doctor John Watson y Sharon Duncan-Brewster en el papel de Moriarty.

En “Enola Holmes 2” (2022), la protagonista abría su propia agencia de detectives y resolvía un caso inspirado en la histórica huelga de las cerilleras de 1888 en Londres.

Uno de los cambios más destacados es la dirección: Philip Baranti, conocido por su trabajo en la serie “Adolescence”, toma el relevo de Harry Bradbeer, quien dirigió las dos primeras películas. Sin embargo, el guion sigue en manos de Jack Thorne, quien ya colaboró con Baranti en “Adolescence” y se mantiene fiel a los libros de Nancy Springer en los que se basa la saga.

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