Netflix cancela la película “Perfect” después de la salida de Millie Bobby Brown

Lo que parecía una combinación ganadora, el fenómeno Millie Bobby Brown, la épica historia olímpica de Kerri Strug y el impulso de Netflix, llegó a un final prematuro. La plataforma canceló la producción de “Perfect”, el drama sobre gimnasia olímpica que ya no seguirá adelante después de que su protagonista y productora, Millie Bobby Brown, decidiera abandonar el proyecto.

Según confirmaron fuentes a Variety, la salida de Brown responde a diferencias creativas irreconciliables. La actriz, que alcanzó la fama mundial interpretando a Once en “Stranger Things”, iba a dar vida a Kerri Strug, la icónica miembro del equipo de gimnasia estadounidense de 1996 conocido como las “Siete Magníficas”.

El proyecto, que se anunció oficialmente el pasado mes de septiembre, contaba inicialmente con Gia Coppola como directora, quien abandonó la silla antes de tiempo.

Fue reemplazada por Cate Shortland (Lobezno Inmortal), con un guion escrito por Ronnie Sandahl. De hecho, Brown no solo protagonizaría la cinta también tenía un papel como productora a través de su sello PMCA, junto a Nik Bower (Riverstone Pictures) y Thomas Benski (Magna Studios).

El momento que definió unos Juegos Olímpicos

La película pretendía recrear uno de los instantes más memorables en la historia del deporte olímpico. Con apenas 18 años, Strug ayudó al equipo estadounidense a conquistar la medalla de oro al realizar un salto de peligro sobre el potro con un tobillo gravemente lesionado. Tras un aterrizaje perfecto, su tobillo cedió por completo y su entrenador tuvo que cargarla para sacarla de la colchoneta.

A pesar del revés, Deadline informó que Millie Bobby Brown mantiene una relación más que sólida con la plataforma. La actriz acaba de finalizar cinco temporadas de “Stranger Things”, la serie que comenzó a grabar con solo 12 años.

Este verano estrenará en Netflix “Enola Holmes 3”, y ya concluyó la producción de la comedia romántica “Just Picture It”, en la que también ejerce como actriz y productora junto a Gabrielle LaBelle.

Además, Brown sigue adelante con otro proyecto personal en la misma plataforma: la adaptación cinematográfica de “Nineteen Steps”, novela que fue publicada en el 2023 y narra la historia de su abuela Ruth.

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