Millie Bobby Brown cierra su etapa en Stranger Things con un cambio de look

Millie Bobby Brown volvió a demostrar que no tiene miedo a las transformaciones. Durante la sexta edición de los Joy Awards, celebrada este fin de semana en Riad, Arabia Sauditam la joven estrella acaparó todas las miradas al debutar el corte de cabello más corto de su carrera desde que se rapó para interpretar a la icónica Eleven en Stranger Things.

Con un estilo que evoca el “glamour del viejo Hollywood”, Brown desfiló por la alfombra roja luciendo un tousled bob (un corte a la altura de la mandíbula con capas desestructuradas) que marca una ruptura definitiva con la larga melena castaña que lució durante la promoción de la última temporada de Stranger Things.

Este cambio de imagen no es casualidad. Coincide con el cierre definitivo de la exitosa saga de Netflix, cuyo episodio final se estrenó el 31 de diciembre.

Para los críticos de moda y sus seguidores, este corte simboliza su transición de estrella juvenil a una figura madura en la industria. “Me acabo de cortar el pelo… así que pensé: cuanto más brillo, mejor”, comentó la actriz a los medios presentes, según recogió Page Six, justificando su elección de un deslumbrante vestido de lentejuelas plateadas de la firma Tamara Ralph.

La noche fue doblemente especial para la fundadora de Florence by Mills, quien recibió el premio a la Personalidad del Año. En su emotivo discurso, Brown agradeció el apoyo incondicional de su familia y de su esposo, Jake Bongiovi, con quien recientemente dio la bienvenida a su primera hija el pasado agosto.

Con este nuevo look, Millie Bobby Brown no solo dicta la tendencia capilar de 2026, sino que envía un mensaje claro al mundo: la etapa de Hawkins ha quedado atrás y está lista para los nuevos retos que le depara su carrera como actriz.

