Millie Bobby Brown cambió oficialmente su apellido tras boda con Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown cambió oficialmente su apellido tras su boda con Jake Bongiovi, hijo del famoso cantante Jon Bon Jovi, el año pasado.

Ahora, la actriz de 21 años adoptó el nombre Millie Bonnie Bongiovi, usando el apellido de su esposo y eliminando tanto el nombre “Bobby” como el apellido “Brown”.

Este cambio fue confirmado por la actriz durante una charla con sus compañeros de elenco, donde bromeó sobre su nuevo nombre y explicó que “Bobby” en su nombre artístico original lo usaba solo por diversión.

La pareja, que comenzó su relación en 2021 y se comprometió en 2023, anunció la adopción de su primera hija, consolidando así su vida familiar.

“Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso próximo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, compartieron en un comunicado conjunto hace un par de meses.

La actriz confesó que desean formar una familia numerosa y que el padrino de su hija será su compañero en Stranger Things, Noah Schnapp.

¿Cuándo se casaron Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi?

El año pasado, la joven pareja se dio el “sí quiero” en una ceremonia intima al aire libre celebrada en Italia. El encargado de casarlos fue el actor Matthew Modine, quien interpreta al Dr. Martin Brenner y “papá” adoptivo de Eleven en Stranger Things.

A los meses, la actriz compartió un carrusel en su cuenta de Instagram con varias fotos de su boda. “Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió Brown.

En las fotos, Millie Bobby Brown luce un bello vestido blanco corte sirena, con corset y una gran cola que se fundía con un velo con detalles de encaje del diseñador Oscar de la Renta, mientras que Jake Bongiovi usó un esmoquin de chaqueta blanca y pantalón negro.

La actriz también compartió fotos de otros momentos importantes de la ceremonia como, por ejemplo, cuando picaron el pastel de boda.

Seguir leyendo:

· Millie Bobby Brown aclara su vínculo con David Harbour tras polémica por presunto acoso

· Millie Bobby Brown estalla contra un fotógrafo que le gritaba instrucciones: “Sonríe tú”

· Millie Bobby Brown revela que su hija tiene un padrino de ‘Stranger Things’