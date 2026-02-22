Millie Bobby Brown celebró su primer cumpleaños junto a su hija adoptiva

Esta semana, Millie Bobby Brown celebró su cumpleaños número 22 en el que, sin duda, es el momento más dulce y transformador de su vida.

La actriz británica, que creció frente a las cámaras, celebró el 19 de febrero un cumpleaños muy especial: el primero desde que se convirtió en madre. Para conmemorar la ocasión, Brown compartió con sus seguidores una tierna e inédita fotografía junto a su hija adoptiva, conmoviendo a las redes sociales.

En la imagen, capturada durante una puesta de sol frente al mar, se observa a la actriz y a la pequeña de espaldas sobre la arena. Ambas lucen atuendos coordinados en tonos beige; Millie con un suéter con diseño de perrito y la bebé con un tierno body tipo “teddy” con orejitas en la capucha.

“22. Agradecida por mi esposo y mi hija. Por mi familia y amigos… Soy muy afortunada”, escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.

Un camino de amor y privacidad

Millie y su esposo, Jake Bongiovi, dieron el paso hacia la paternidad por vía de la adopción en agosto de 2025.

Aunque la pareja ha mantenido los detalles del proceso y la identidad de la niña bajo un estricto hermetismo —aún no han revelado su nombre—, la actriz ha sido clara sobre su postura. En declaraciones recientes, afirmó que proteger la historia de su hija es su prioridad hasta que la pequeña tenga edad suficiente para decidir qué compartir.

A pesar de su juventud, Brown ha demostrado una madurez admirable al gestionar las críticas que surgieron tras su decisión de ser madre a los 21 años. Hoy, rodeada de su familia y sus animales, la joven empresaria y actriz deja claro que, más allá de los éxitos en Hollywood, su mayor logro es el hogar que ha construido.

