Millie Bobby Brown celebró su cumpleaños número 22 al estilo “Bridgerton”

Millie Bobby Brown, rostro de grandes franquicias como “Enola Holmes” y “Stranger Things”, tiró la casa por la ventana recientemente para dar la bienvenida a su cumpleaños número 22. Para ello rentó un lujoso restaurante ubicado en Nueva York, reuniendo a su círculo más cercano en una velada llena de glamour e historia.

De acuerdo con las fotografías y videos que debutaron en redes sociales, dicho evento contó con un código de vestimenta que la propia estrella describió como “de época, con un toque sexy”.

Por su parte, Millie Bobby Brown vistió un corsé rosa claro con perlas y mangas con olanes. Lo acompañó con shorts amplios y volantes, medias altas de encaje y un cinturón adornado con perlas, piezas inspiradas en la moda de la realeza del siglo XVIII. Este estilo pronto fue comparado por el público con el de la exitosa serie “Bridgerton”.

Este vistazo al exclusivo evento fue revelado desde la página de Instagram de Florence by Mills, marca de belleza que la actriz fundó en 2019. “En su era 22”, se lee en la descripción de las fotos, que a su vez la nombró “La reina Flo de nuestros corazones”.

Dentro de los invitados destacaron algunos de sus compañeros de escena en la serie “Stranger Things”, incluyendo: a David Harbour y Jamie Campbell Bower, quien dio vida al villano Vecna.

Millie Bobby Brown y su primer cumpleaños como mamá

Esta celebración se da a solo unos días de que la estrella de Hollywood compartiera una postal en redes sociales en donde reflexionó sobre los regalos que la vida le ha otorgado a sus 22 años, incluida la oportunidad de ser mamá a través de la adopción.

Acompañada de una postal, capturada durante una puesta de sol frente al mar y en compañía de su pequeña, Millie Bobby Brown expresó su gratitud ante la bendición que representa poder recibir un año más de vida rodeada de sus seres queridos.

“22. Agradecida por mi esposo y mi hija. Por mi familia y amigos… Soy muy afortunada”, escribió la actriz desde su cuenta de Instagram.

Fue en agosto de 2025 cuando Millie Bobby Brown y su esposo Jake Bongiovi eligieron el camino de la paternidad a través de la adopción. En ese entonces, las redes sociales también fueron la vía por la que compartieron la noticia con sus seguidores.

A pesar de anunciar su decisión, la pareja fue clara sobre su deseo de mantener los detalles del proceso y la identidad de la niña fuera del ojo público. Sobre ello profundizó en su charla con la revista British Vogue a finales de 2025.

“No me corresponde exponerla en contra de su voluntad. No lo haré. Para mí, es muy importante protegerla a ella y a su historia hasta que tenga la edad suficiente para, potencialmente, compartirla ella misma algún día“, indicó.

