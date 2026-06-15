Irán y la Nueva Zelanda de Tim Payne reparten puntos en un partidazo en Los Ángeles

El debut de Irán en el Mundial 2026 dejó una imagen de contraste dentro y fuera del campo. En una jornada marcada por restricciones logísticas, manifestaciones políticas y una atmósfera dividida en las tribunas, el conjunto asiático igualó 2-2 frente a Nueva Zelanda en el Estadio de Los Ángeles en el estreno de ambos equipos en la competición.

El encuentro ofreció ritmo, ocasiones y alternancia en el marcador. Nueva Zelanda golpeó primero y encontró en Elijah Just a su figura más determinante, mientras que Irán respondió en dos ocasiones para evitar comenzar el torneo con una derrota.

NEW ZEALAND SCORES ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! ??



Elijah Just puts it in the net! pic.twitter.com/lzkYOijn8w — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

El conjunto oceánico abrió el marcador apenas al minuto 7. Chris Wood participó en la acción que terminó con Just definiendo para colocar el 1-0 y firmar un registro histórico para su selección, que hasta ese momento acumulaba solo cuatro goles convertidos en toda su trayectoria mundialista.

La reacción iraní fue progresiva. El equipo mostró iniciativa ofensiva y consiguió igualar en el minuto 32 mediante Ramin Rezaeian. Antes del descanso, incluso llegó a convertir nuevamente, aunque esa anotación fue anulada en los instantes finales del primer tiempo.

IRAN SCORES ITS FIRST GOAL OF THE 2026 FIFA WORLD CUP! ??



Ramin has the equalizer! pic.twitter.com/hg9NTXFk0F — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Entre restricciones y protestas

El compromiso estuvo rodeado por un contexto inusual. La delegación iraní afrontó el inicio del torneo bajo condiciones especiales derivadas de las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense, que limitaron visados para gran parte del cuerpo técnico y obligaron al equipo a establecer su concentración en Tijuana, México.

Además, el permiso otorgado establece que la selección solo puede permanecer una noche en territorio estadounidense antes de cada partido y utilizar un campo de entrenamiento habilitado antes de abandonar nuevamente el país tras disputar sus encuentros.

Horas antes del inicio, unas 200 personas se concentraron en las inmediaciones del estadio para expresar rechazo al régimen iraní. Entre banderas del símbolo del “León y el Sol”, pancartas y consignas, varios asistentes compartieron mensajes políticos.

Al mismo tiempo hubo grupos que buscaron transmitir mensajes distintos. Entre ellos estuvieron aficionados que repartieron ejemplares del Corán como símbolo de paz y otros asistentes que manifestaron posiciones vinculadas al conflicto palestino.

Un empate que mantuvo el equilibrio

Dentro del estadio, el ambiente reprodujo esa diversidad de posiciones. Durante el himno iraní coexistieron aplausos y silbidos. También ingresaron símbolos opositores pese a las medidas adoptadas por la FIFA para evitar expresiones políticas.

"This is fabulous from New Zealand!" – @JacquiOatley ??



Just bags his brace! pic.twitter.com/IwdIulN8GN — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

En el aspecto deportivo, el segundo tiempo mantuvo la intensidad. Nueva Zelanda recuperó la ventaja al minuto 55 con el segundo tanto de Elijah Just, que completó una actuación sobresaliente.

WHAT A GOAL FOR IRAN AS THEY FIND THE EQUALIZER! ?? pic.twitter.com/TnOVO3AczI — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 16, 2026

Irán volvió a responder. Mohammad Mohebi marcó en el minuto 64 para establecer el definitivo 2-2.

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