Líder de Argentina dice: “Todos nos van a querer ganar porque somos los campeones”

Argentina iniciará este martes su recorrido en el Mundial 2026 con una certeza instalada dentro del grupo: el cartel de vigente campeón convierte cada partido en un desafío distinto. Así lo expresó Nicolás Otamendi, uno de los referentes del plantel y uno de los sobrevivientes del equipo que levantó el trofeo en Qatar 2022.

A un día del estreno frente a Argelia en Kansas City, el defensor central reconoció que la condición de campeón del mundo cambia el escenario competitivo para la Albiceleste y obliga a mantener un nivel alto desde el primer minuto del torneo.

“Sabemos que todos nos van a querer ganar porque somos los campeones”, dijo el futbolista ante los medios.

"SABEMOS QUE SOMOS EL CAMPEÓN" ???



?? Nicolás Otamendi respondió cómo trabajan la presión a la interna de la Albiceleste al ser el campeón defensor del #MundialEnDSPORTS.#SeHablaAsiDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/VdMXfZ9uAG — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Otamendi, que cumplió 38 años el pasado 12 de febrero y afronta el cuarto Mundial de su carrera, sostuvo que el grupo llega preparado para afrontar la exigencia del torneo y remarcó que el enfoque está puesto en competir sin perder de vista la humildad.

“Nos preparamos para competir, creo que tenemos que ser humildes y trabajar para afrontar este tipo de competición”, expresó.

El defensor insistió en el mensaje y agregó: “Llegamos bien y estamos dando el máximo porque sabemos que todos nos van a querer ganar, porque somos los campeones”.

El valor de la experiencia y el recuerdo de 2022

Más allá del objetivo deportivo, Otamendi reconoció que esta edición tiene un significado especial a nivel personal. El central comenzó a asumir que el cierre de su historia mundialista está cerca y habló desde una mirada más emocional sobre el momento que atraviesa.

“Disfruto de estos momentos porque va a ser mi último Mundial, disfruto el día a día, a mis compañeros, es una linda competición. Es mi cuarto mundial y no hay nada más maravilloso que estar acá defendiendo los colores de mi país. Contentísimo por la oportunidad”, manifestó.

También destacó la dinámica interna del grupo y el impacto que tiene la llegada constante de nuevos talentos al seleccionado argentino.

“Cada vez surgen más jóvenes con mucha calidad y ganas de defender estos colores. El que llega a la selección es por mérito propio y mantenerse depende del jugador. A los más grandes nos hacen seguir compitiendo y eso hace que Argentina en estos años permanezca ahí arriba”, señaló.

Argelia como primer examen

Sobre el debut ante el conjunto africano, Otamendi evitó cualquier exceso de confianza y valoró el nivel individual del plantel dirigido por Vladimir Petkovic.

“Tenemos que hacer nuestro juego, ellos tienen buenos jugadores. Y creo que la organización defensiva es clave”, afirmó.

El defensor también recordó una de las experiencias más complejas del último Mundial como advertencia para el presente. En Qatar 2022, Argentina comenzó ganando con un penal convertido por Lionel Messi, pero terminó perdiendo por 2-1 frente a Arabia Saudita en uno de los resultados más sorpresivos del torneo.

Por eso, Otamendi insistió en que el equipo no puede relajarse.

“Tenemos como ejemplo el inicio de Qatar. Cualquier equipo te va a complicar. Tenemos que hacer nuestro juego. En líneas generales tenemos que pensar en nuestro juego. Con la calidad de jugadores que tenemos podemos complicar al rival en cualquier momento”, puntualizó.

Argentina abrirá la actividad del Grupo J frente a Argelia este martes en Kansas City. Más tarde, Austria y Jordania completarán la primera jornada de la zona.

Sigue leyendo:

· Jugadores de Portugal rendirán homenaje al fallecido Diogo Jota durante todo el Mundial 2026

· Japón volvió a dar ejemplo en el Mundial 2026: aficionados limpiaron el estadio tras empate ante Holanda

· Vitinha destaca físico de Cristiano Ronaldo: “Es increíble que esté así a los 41 años”