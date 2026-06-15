La información de tu pasaporte puede estar expuesta en internet si utilizaste esta app

La brecha de seguridad más insólita del año no vino de un banco ni de una agencia gubernamental. Vino de una aplicación para gestionar membresías en clubes de cannabis. Así de absurdo. Cerca de 985,000 documentos de identidad oficiales, incluyendo pasaportes, licencias de conducir y fotografías de identificación, quedaron al descubierto en URLs públicas de internet sin ningún tipo de contraseña, cifrado ni restricción de acceso.

El descubrimiento lo hizo el investigador de seguridad Sammy Azdoufal, quien al analizar la app PuffPal —desarrollada por la empresa irlandesa Nefos Solutions y usada por clubes de cannabis principalmente en España— encontró que las imágenes de identidad de los usuarios estaban almacenadas en direcciones web predecibles y completamente abiertas.

Como lo describió el periodista Sean Hollister de The Verge, bastaba con escribir unos pocos caracteres en un navegador para encontrarse de frente con el pasaporte de una mujer alemana, la foto de identidad de un hombre español o el anverso y reverso del carnet de conducir de alguien. Sin claves. Sin tokens de acceso. Sin ninguna barrera. Si alguien te enviaba el enlace, podías ver el pasaporte de un desconocido tan fácilmente como entrar a cualquier página web.

El error técnico que lo hizo posible

La causa del desastre no fue un hackeo sofisticado ni un ataque de ingeniería social. Fue algo mucho más elemental y, por eso mismo, mucho más vergonzoso. Azdoufal descubrió que el sistema backend de Nefos, llamado CCS Nube, utilizaba una indexación de usuarios secuencial y no aplicaba ninguna capa de protección básica sobre los archivos almacenados. En sus propias palabras: “No había token de autenticación, ni cookie de sesión, ni clave de API.”

Para colmo, el investigador también encontró dentro del código de la app PuffPal una clave secreta de Stripe almacenada en texto plano, lo que habría permitido a cualquier persona con los conocimientos mínimos acceder directamente a los pagos de los usuarios. El portal de administración de la plataforma estaba expuesto en la web pública y protegido con contraseñas tan débiles que una GPU moderna las habría roto en minutos. No era una vulnerabilidad oculta en las profundidades del sistema. Era una puerta abierta de par en par.

El alcance fue enorme. Se estima que la filtración afectó a miembros en más de 40 países, incluyendo unos 30,000 ciudadanos estadounidenses. España fue el país más afectado, seguido de Sudáfrica con más de 88,000 personas expuestas. Y lo más inquietante es que, mientras los datos permanecían abiertos, se añadían aproximadamente 5,000 nuevos documentos cada día.

Lo que Nefos hizo (y no hizo) al ser notificada

Aquí es donde la historia se pone aún más incómoda. De acuerdo con reportes, Azdoufal descubrió la vulnerabilidad en abril de 2026 y envió cuatro correos electrónicos a la empresa durante 26 días sin recibir ninguna respuesta. Tuvo que ser la amenaza de publicar un artículo en The Verge lo que finalmente movió a Nefos a actuar.

La respuesta de la empresa fue torpe y contradictoria. Primero cerraron el acceso a las imágenes, luego volvieron a abrirlo el 4 de junio porque algunos clubes se quejaron de no poder ver las fotos de sus miembros. Recién el 10 de junio la plataforma quedó completamente bloqueada, cuando Nefos tomó la decisión de cortar todo el sistema PuffPal y romper con el proveedor que lo había desarrollado.

El cofundador Andreas Nilsen reconoció públicamente que se avecinan multas, dado que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea obliga a notificar este tipo de incidentes en un máximo de 72 horas.

Las implicaciones reales para quienes fueron expuestos

Que tus datos estén en una base de datos hackeada ya es grave. Pero que tu pasaporte, tu selfie de verificación y tu historial de consumo de cannabis estén en una URL pública sin contraseña es un escenario de pesadilla con consecuencias muy concretas.

La suplantación de identidad es el riesgo más inmediato. Con un pasaporte y una fotografía, un delincuente puede abrir cuentas bancarias, solicitar créditos, registrar empresas o incluso cruzar fronteras con documentación falsificada. Pero hay una capa adicional de vulnerabilidad en este caso particular: los datos filtrados incluyen no solo la identidad de las personas sino también su historial de consumo de sustancias controladas.

La combinación de un documento oficial, una fotografía y un registro de consumo de cannabis es, como lo describieron los propios analistas del caso, “un cóctel explosivo para la extorsión y el robo de identidad que puede durar años”.

Lo que quedó en evidencia con este incidente es un problema estructural que se repite una y otra vez en la industria tecnológica: las empresas que recolectan datos sensibles para cumplir requisitos legales no siempre tienen la capacidad ni la voluntad de protegerlos adecuadamente. La verificación de edad es obligatoria en los mercados de cannabis regulados en Europa, pero esa obligación legal no viene acompañada de estándares técnicos mínimos para el almacenamiento de los documentos recolectados. El resultado es que miles de personas que simplemente siguieron las reglas para acceder a un servicio legal ahora tienen sus datos más sensibles flotando en internet.

Este caso no es el primero de su tipo en la industria del cannabis. En 2020, la empresa THSuite expuso los datos de 30,000 clientes estadounidenses en un bucket de Amazon Web Services sin cifrar.

En 2025, la marca Stiiizy sufrió una brecha que comprometió pasaportes y fotografías de más de 420,000 clientes. La industria lleva años coleccionando este tipo de incidentes sin que ninguno genere un cambio real en las prácticas de seguridad. La pregunta que queda sobre la mesa es sencilla y tiene respuestas muy complicadas: ¿cuántas brechas más hacen falta antes de que las empresas traten los datos de identidad con el nivel de seriedad que merecen?

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