Google ya no te alertará si tu información personal es publicada en la Dark Web

Google dejará de vigilar la dark web en busca de tus contraseñas y otros datos personales, y ya está avisando por correo a los usuarios sobre el fin de esta función. A partir del 15 de enero de 2026 dejará de escanear nuevas filtraciones, y el 16 de febrero de 2026 desaparecerán por completo los informes y se borrarán los datos asociados al servicio.

El movimiento marca el final del conocido “Dark web report”, una herramienta pensada para avisarte si tu información terminaba en foros y mercados del lado más oscuro de Internet.

¿Qué era exactamente el informe de la dark web?

El informe de la dark web nació como una ventaja para suscriptores de Google One en 2023 y se amplió a todas las cuentas de Google en 2024, integrándose en la sección “Resultados sobre ti”. Su promesa era sencilla y potente: avisarte cuando datos sensibles como tu correo, tu dirección, tu teléfono o información de cuenta aparecieran en bases de datos filtradas y revendidas en la dark web. A partir de esos hallazgos, Google sugería acciones como cambiar contraseñas o activar la verificación en dos pasos.

La compañía aprovechaba su infraestructura para rastrear foros y mercados donde suelen circular paquetes de credenciales robadas, cruzándolos con los datos que tú aceptabas monitorizar.

En la práctica, funcionaba como un radar pasivo: el usuario activaba el escaneo, Google buscaba coincidencias y generaba un informe que podías consultar y actualizar con nuevos resultados. Esa lógica ayudó a muchos a descubrir en qué brechas había estado su correo, sus números de teléfono o incluso credenciales antiguas que habían olvidado.

¿Por qué Google pone fin monitoreo de la dark web?

La decisión no llega de la nada: Google empezó a enviar correos hoy avisando que el informe de la dark web será retirado porque, según su propio feedback, “no ofrecía pasos siguientes realmente útiles” para la mayoría de usuarios. En ese mensaje, la empresa explica que quiere concentrarse en herramientas con recomendaciones “más claras y accionables” para proteger tu información en línea. Traducido: mucha gente veía el informe, se asustaba con la palabra “dark web”… pero no siempre sabía qué hacer después.

Aun así, Google insiste en que seguirá monitoreando y defendiéndote de amenazas en línea, incluida la actividad que provenga de la dark web, solo que sin mostrar ese reporte dedicado al usuario final.

La compañía recuerda que mantiene otras capas de seguridad, como la detección de inicios de sesión sospechosos, protección contra phishing, cifrado y análisis automatizado de señales de riesgo en cuentas de Gmail y otros servicios. Desde su punto de vista, el informe se solapaba con estas defensas internas sin aportar suficiente valor añadido en términos de decisiones concretas del usuario.

En cuanto al calendario, el escaneo de nuevos resultados se detendrá el 15 de enero de 2026, así que desde esa fecha ya no se añadirán más hallazgos a tu informe. El 16 de febrero de 2026 el informe dejará de existir y todos los datos asociados serán eliminados, de acuerdo con el correo enviado por la compañía y comentarios recogidos en foros de usuarios. Si alguien quiere retirar antes su perfil de monitoreo, Google enlaza a una página de ayuda con instrucciones para desactivar y borrar esa configuración.

Cómo proteger tus contraseñas a partir de ahora

Que Google mate este informe no significa que estés vendido frente a futuras filtraciones. La propia compañía recomienda apoyarse en herramientas como “Resultados sobre ti”, “Revisión de seguridad” y el gestor de contraseñas de Google, que incluye funciones de comprobación de contraseñas vulneradas o reutilizadas.

Desde ahí puedes revisar qué contraseñas son débiles, repetir menos credenciales entre servicios y activar la verificación en dos pasos en las cuentas más sensibles. Es menos llamativo que un informe de la dark web, pero mucho más accionable en el día a día.

También hay vida fuera del ecosistema de Google: servicios externos como Have I Been Pwned o distintas plataformas de monitoreo de filtraciones siguen escaneando bases de datos y avisándote si tu correo o tus credenciales aparecen en listados filtrados. Combinados con un buen gestor de contraseñas y autenticación multifactor, ofrecen una capa extra que, en cierto modo, rellena el hueco que deja el “Dark web report”.

La clave, más que obsesionarse con la dark web, es asumir que tus datos tarde o temprano acabarán en alguna brecha y centrarte en minimizar el daño: contraseñas únicas, cambios rápidos cuando hay incidentes y menos exposición pública de correo, teléfono y dirección.

Google dejará de monitorear la dark web para mostrarte informes sobre si tus datos han sido filtrados, pero no abandona la batalla por proteger tus cuentas. El cambio obliga a los usuarios a mirar más de cerca las herramientas de seguridad que ya existían —y a complementar con soluciones externas— en lugar de confiar en un único reporte dramático sobre lo que circula en los rincones más oscuros de Internet.

