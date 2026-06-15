La trágica muerte de una joven brasileña después de que los instructores la lanzaran desde un puente sin atarla a una cuerda

Una joven de 21 años murió en un trágico accidente de deportes extremos en Brasil.

Tres hombres fueron arrestados tras el accidente, en el que los instructores no ataron la cuerda de seguridad antes de ayudarla a saltar desde un puente en el estado de São Paulo.

Durante el fin de semana se viralizaron imágenes de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas cuando era conducida hacia el borde del puente abandonado antes de ser lanzada al vacío el sábado.

Rodrigues cayó 40 metros y los servicios de emergencia certificaron su muerte en el lugar de la caída.

La policía investiga si los hombres son responsables de homicidio con dolo eventual (cuando alguien no tiene la intención directa de matar, pero asume el riesgo de hacerlo), según informa el medio local Globo.

“Omisión insostenible e inaceptable”

El incidente ocurrió en el Ponte do Esqueleto (Puente del Esqueleto), en el límite entre Limeira y Cordeirópolis, en el interior de São Paulo.

En las imágenes publicadas en redes sociales, se ve a dos hombres sujetando a Rodrigues de Freitas por los brazos, mientras que un tercero la sostiene por los pies desde atrás.

Cuando es lanzada desde el puente, un testigo grita a los instructores que le coloquen la cuerda.

Los tres hombres llevaban arneses que parecían estar conectados a una cuerda de seguridad.

Rodrigues de Freitas fue enterrada al día siguiente.

El salto con cuerda (“rope-jumping”) es un deporte extremo diferente al salto con cuerda elástica (“bungee jumping”).

En el salto con cuerda se emplean cuerdas de escalada de baja elasticidad, que transforman la caída en un movimiento pendular horizontal.

En contraste, en el salto con cuerda elástica se utiliza una cuerda de goma que genera un efecto de rebote vertical.

El puente ha permanecido abandonado durante años y es responsabilidad del gobierno federal.

La Secretaría de Patrimonio de la Unión (SPU) de Brasil declaró que estaba “a disposición para colaborar con las autoridades en las investigaciones”.

La Alcaldía de Limeira anunció que demandaría al gobierno federal por gestionar de forma inadecuada el puente.

Las autoridades locales dijeron que adoptaron “medidas administrativas y exigen acciones a los organismos federales responsables de la zona”.

La muerte de Rodrigues de Freitas “hace que la continuación de esta omisión sea insostenible e inaceptable”, señalaron en un comunicado.

Además, la Alcaldía de Limeira indicó que los instructores pertenecían a una empresa privada que ofrecía actividades de salto con cuerda, aunque algunos informes locales sugieren que formaban parte de grupos informales que practican deportes extremos en el puente.

Google: El “Puente del Esqueleto” en Brasil, donde la gente practica saltos con cuerda.

BBC:

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