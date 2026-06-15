Miami: el tiempo para hoy lunes 15 de junio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 15 de junio indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 88 grados Fahrenheit (31ºC) en la ciudad. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 60% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 9.32 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 77 grados Fahrenheit (25ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 06:29 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:13 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se prevén nubes y claros con alguna llovizna. Las temperaturas tendrán una variación entre los 79 y los 90 grados Fahrenheit (26 y 32ºC). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 87%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te aconsejamos comprobar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más cargados de agua para la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta, lo que provoca que también se incremente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Luego, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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