Pronóstico del tiempo en Austin para este lunes 15 de junio

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en Austin, Texas, se esperan más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 82 grados Fahrenheit (28ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 73 grados Fahrenheit (23ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sudeste, que alcanzará los 5.59 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 52%.

¿Llueve en Austin hoy? De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de lluvia son del 94% para este día. La presión atmosférica media será de 1013.7 hPa, una medición que irá constante conforme avance el día. El Sol saldrá a las 06:29 h y el crepúsculo será a las 20:34 h, lo que significa un total de 14 horas de luz.

El tiempo en Austin, Texas para mañana

En cuanto al clima en Austin mañana, el pronóstico indica que se esperan más nubes que claros con tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 82 grados Fahrenheit (23 y 28ºC).

El Clima en Austin para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Austin, Texas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en mente que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día y de la zona (norte o sur), por lo que te aconsejamos comprobar diariamente nuestro sitio.

No te pierdas las novedades del clima en Austin en https://laopinion.com/tema/clima-en-austin/.