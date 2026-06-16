EE.UU. sentencia a 14 años de prisión a operador de “La Dama de Hierro” por tráfico internacional de cocaína

Un ciudadano mexicano identificado como Jesús Rauda-Ávila, de 46 años, fue condenado en Estados Unidos a 14 años de prisión por su participación en una conspiración para importar aproximadamente 1,900 kilogramos de cocaína al país, informó este martes el Departamento de Justicia estadounidense.

La sentencia fue dictada en el Distrito Este de Virginia como resultado de una investigación coordinada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF) y otras agencias federales estadounidenses.

Según documentos judiciales, Rauda-Ávila operaba como un enlace logístico clave dentro de una organización de narcotráfico con sede en México encabezada por Marisela Flores Torruco, conocida por las autoridades como “La Dama de Hierro”.

De acuerdo con la acusación, la red criminal coordinaba el traslado de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia a través de Centroamérica y México con destino final a distintos puntos de Estados Unidos, incluidos Nueva York y Texas.

A Mexican national was sentenced today to 14 years in prison for his role in a conspiracy to import approximately 1,900 kilograms of cocaine into the United States.



“Jesus Rauda-Avila conspired with a drug trafficking organization to import almost 2,000 kilograms of cocaine into? pic.twitter.com/oicSp80DxI — Criminal Division (@DOJCrimDiv) June 16, 2026

Durante la investigación, las autoridades decomisaron importantes cargamentos de droga, entre ellos aproximadamente 971 kilogramos de cocaína en abril de 2017 y otros 500 kilogramos en mayo de ese mismo año, operaciones que los fiscales vincularon directamente con la organización.

“Jesús Rauda-Ávila conspiró con una organización de narcotráfico para importar casi 2,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos”, declaró el fiscal general adjunto de la División Penal del Departamento de Justicia, A. Tysen Duva. El funcionario añadió que “este nivel de importación por parte de organizaciones de narcotráfico mexicanas es la raíz de la entrada de drogas y violencia en nuestras comunidades”.

Según los expedientes judiciales, entre 2016 y octubre de 2017 Rauda-Ávila coordinó el transporte de dinero, conductores y vehículos dentro de México para concretar la compra, movilización y entrega de cargamentos de cocaína destinados al mercado estadounidense.

Los fiscales sostuvieron que participó en al menos diez operaciones de adquisición de droga, cada una de ellas relacionada con cargamentos de entre 100 y 400 kilogramos de cocaína. Su función consistía en garantizar la logística necesaria para mover los estupefacientes desde el sur de México hacia la frontera norte antes de su ingreso a Estados Unidos.

Rauda-Ávila se declaró culpable del delito de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, lo que permitió avanzar hacia la sentencia anunciada esta semana.