Katy Perry y Justin Trudeau protagonizan romántica cita de picnic en Santa Bárbara

La cantante estadounidense Katy Perry ha vuelto a hacer de las suyas y encabeza los titulares internacionales por su reciente escapada a Santa Bárbara, California, en compañía de su pareja, Justin Trudeau. ¿El motivo? Los famosos protagonizaron un romántico picnic en el que no faltaron los cariñitos.

Por medio de plataformas como X, TikTok e Instagram se difundieron diversas fotografías y videos de la tarde de picnic que la parejita vivió durante su visita a territorio estadounidense.

Enfundada en un cómodo atuendo de pantalón y playera, Katy Perry intentó ocultarse de las miradas de los curiosos portando un sombrero y gafas a juego. Por su parte, Justin Trudeau apareció en una camisa verde y shorts grises que no pasaron desapercibidos para las cámaras.

De acuerdo con TMZ, durante la salida también estuvieron presentes Daisy, la hija de cinco años de la cantante y su expareja Orlando Bloom, así como otro menor del que se desconoce su identidad.

Katy Perry e Justin Trudeau foram fotografados enquanto faziam um pequenique em um parque, em Santa Barbara. pic.twitter.com/7KTNJ5ImJ6 — Katy Perry Daily Brasil (@katydailybrasil) June 15, 2026 https://platform.x.com/widgets.js

Las imágenes muestran que la pareja permaneció cuidando a los niños mientras estos jugaban a poca distancia. Minutos más tarde, los pequeños se unieron a la pareja para disfrutar de un almuerzo antes de subirse al Jeep de la intérprete.

El avistamiento de Katy Perry y Justin Trudeau se da a solo unos días de que la famosa formara parte de la ceremonia inaugural del Mundial 2026, que se llevó a cabo en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Durante su participación, la estrella de 41 años cantó de la mano del joven noruego Tius Luka (a quien conoció cuando este grabó su voz para “Wonder” con solo cinco años en 2021) para interpretar ese mismo tema. Tras esta interpretación le tocó entonar el himno nacional estadounidense.

Previo a su aparición se dejaron ver Lisa, Anitta, Tyla y Future; todos ellos interpretando los temas oficiales del FIFA World Cup 2026.

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