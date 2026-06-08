Katy Perry y Justin Trudeau hacen su debut oficial en la alfombra roja del Tribeca

Debutan juntos. Por primera vez, Katy Perry y Justin Trudeau posaron como pareja en una alfombra roja durante el estreno de la película “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” en el Festival de Cine de Tribeca, celebrado este lunes en el BMCC Theater de Nueva York.

La cantante de 41 años y el ex primer ministro de Canadá de 54 años caminaron sonrientes frente a los fotógrafos, intercambiando miradas cariñosas y mostrando una complicidad que no pasó desapercibida. Trudeau acompañó a su novia en un gesto de apoyo en la noche de estreno, que también incluye una conversación con Katy tras la proyección.

Este debut en la alfombra roja llega casi un año después de que comenzaran los rumores de relación, cuando fueron vistos cenando juntos en Montreal en julio de 2025. Desde entonces, la pareja había mantenido un perfil bajo hasta este evento.

A principios de este año, Katy compartió en redes sociales algunas fotos poco comunes junto a Justin, incluyendo un selfie que encendió el interés de sus seguidores. Con esta aparición en Tribeca, la pareja confirma que su relación sigue más fuerte que nunca.

Justin Trudeau y Katy Perry se veían enamorado por su paso en la alfombra roja de Tribeca.

Crédito: Charles Sykes/Invision/AP.

¿Cuándo se estrena la película?

“Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris” tiene previsto llegar a los cines a finales de este verano. El equipo de la cantante afirmó que los fanáticos pueden suscribirse para recibir novedades en KatyPerryConcertFilm.com.

Durante su paso por Tribeca, Perry deslumbró en la alfombra roja con un elegante vestido color blanco de la firma Lanvin, mientras que Justin optó por un estilo clásico con un esmoquín de color negro.

Katy Perry deslumbró durante la proyección de su película “Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris”.

Crédito: Charles Sykes/Invision/AP.

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