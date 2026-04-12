Katy Perry y Justin Trudeau se muestran enamorados en Coachella 2026

En la segunda noche de Coachella, dos personajes se robaron las miradas y fueron la cantante Katy Perry y el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau. Ambos se vieron muy enamorados mientras disfrutaban del festival que se efectúa en Indio, California.

En sus redes sociales, la cantante compartió imágenes inéditas de la noche. En su post escribió “Heat checkin’ these chickens” y en las instantáneas aparecen la estrella pop y Trudeau, de 54 años, disfrutando de bocadillos sentados juntos, así como paseando de la mano por el emblemático recinto.

El look de Katy Perry

Coachella se trata de música, pero también es un espacio donde la moda se convierte en protagonista. Para la ocasión, la estrella optó por un look informal compuesto por una camiseta blanca, shorts a juego y una sudadera negra con capucha atada a la cintura.

Trudeau, por su parte, lució una camiseta blanca, vaqueros azules y una gorra de béisbol de los Montreal Alouettes puesta hacia atrás.

La pareja también asistió al espectáculo principal de Justin Bieber en el escenario principal, donde el cantante interpretó sus temas acompañado de sus nostálgicos videos musicales reproducidos vía YouTube.

“Menos mal que tiene Premium”, bromeó Perry en un video publicado en redes sociales. “No quiero ver anuncios”.

Perry y Trudeau están juntos desde el verano de 2025, aunque han decidido mantener su relación alejada de los reflectores. En octubre de ese mismo año, la pareja viajó a París para celebrar el 41 cumpleaños de la cantante.

La relación con Trudeau llegó para Perry poco después de que diferentes medios confirmaran que había terminado su compromiso de casi una década con el actor Orlando Bloom, de 49 años, con quien ahora comparte la crianza de su hija Daisy, de 5 años.

Trudeau, por su parte, estuvo casado con Sophie Grégoire Trudeau durante 18 años, hasta que se separaron en 2023. Tienen tres hijos. Según fuentes de Us Weekly, la cantante se lleva bien con los hijos de su pareja.

De hecho, Xavier, el hijo mayor de Trudeau, está iniciando su carrera musical y compartió en el podcast “Can’t Be Censored” que cuando puede comparte música con Perry y ella se muestra receptiva al respecto. Además, mencionó que su papá se ve feliz y que para él es lo más importante.

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