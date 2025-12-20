Russell Brand criticó la relación de Katy Perry y Justin Trudeau

El comediante británico Russell Brand genero una nueva polémica al criticar públicamente la reciente relación sentimental entre su exesposa, la cantante Katy Perry, y el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Durante su intervención en el evento AmericaFest de Turning Point USA, Brand no escatimó en adjetivos calificativos para referirse al político canadiense.

Ante una audiencia conservadora en Phoenix, el actor de 50 años abordó el tema de su pasado matrimonial con la intérprete de “Roar”.

“Miren, estuve casado con Katy Perry. Todavía la quiero, y me alegra que su madre esté hoy aquí presente para escucharme decir esto”, comenzó Brand, antes de lanzar el dardo contra la nueva pareja de la estrella. “Aceptaba lo de Orlando Bloom, pero ¿Justin Trudeau? ¡Por favor, hombre! ¡No me pongan en la misma categoría que ese tipo! Ese títere globalista”, sentenció.

La reacción de Brand surge semanas después de que Perry, de 41 años, y Trudeau, de 53, oficializaran su romance en redes sociales tras meses de especulaciones.

La pareja fue vista por primera vez en Montreal durante el verano y recientemente compartió imágenes de un viaje juntos a Tokio. Trudeau, quien dejó su cargo como primer ministro a principios de este año, se separó de su esposa Sophie Grégoire en 2023.

El humorista británico, quien ha adoptado una postura política más radical y conservadora en los últimos años, utilizó el estrado para cuestionar las políticas de Trudeau, a quien acusó de usar el “progresismo” como herramienta de control social.

Perry y Brand estuvieron casados entre 2010 y 2012. Tuvieron un matrimonio que terminó abruptamente cuando el comediante solicitó el divorcio vía mensaje de texto.

La cantante parece haber encontrado un nuevo capítulo junto al exmandatario tras su ruptura con Orlando Bloom, mientras que Brand continúa envuelto en batallas legales tras ser acusado formalmente de agresión sexual en el Reino Unido, cargos que él niega categóricamente.

