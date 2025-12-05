Katy Perry y Justin Trudeau: la pareja sorprende en su debut oficial en Japón, critican outfit de la cantante

El romance entre Katy Perry y Justin Trudeau finalmente dio su salto público: la pareja apareció por primera vez junta en una fotografía oficial compartida desde Japón. La imagen fue difundida en las redes de Fumio Kishida, exprimer ministro de Japón y se reunió con la cantante y el ex primer ministro canadiense durante su visita al país asiático.

Su primera foto como pareja sorprende al mundo

La foto, tomada durante un almuerzo privado con Kishida y su esposa, Yuko Kishida, mostró a Perry en una faceta distinta a la habitual. Lejos de los escenarios, la intérprete de Firework lució un estilo sobrio que muchos asociaron con el de una primera dama.



Katy optó por un conjunto café de saco y falda, medias negras y botines oscuros, acompañado de un maquillaje discreto y cabello lacio con raya al centro.



Sin embargo, su atuendo no estuvo exento de polémica: varios usuarios criticaron el largo de la falda, señalando que era “demasiado corta” para una reunión diplomática.



“Usar una mini para una reunión así… este es el nivel. Solo le faltaron unas pulgadas a la falda, pero me gusta el estilo. No era necesario llevar una minifalda”, con alguas de las criticas contra la cantante.

Pese a las opiniones divididas, la imagen generó miles de reacciones en redes al mostrar, por primera vez, el lado más personal del político canadiense con la estrella pop.

El mensaje de Fumio Kishida

Junto a la fotografía, Kishida recordó la relación profesional que mantuvo con Trudeau durante su etapa como primer ministro de Canadá (2015–marzo 2025).



“Nos reunimos numerosas veces durante mi mandato y trabajamos juntos para fortalecer las relaciones bilaterales, incluida la formulación del Plan de Acción Japón-Canadá. Me alegra que nuestra amistad continúe de esta manera”, destacó.

También destacó la sensibilidad del político al visitar por separado el Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshim durante la cumbre del G7, gesto que, dijo, permanece “profundamente grabado” en su memoria.

La respuesta de Trudeau incluye a Katy Perry

Justin Trudeau no pasó por alto la publicación del político japonés y escribió un mensaje en el que mencionó directamente a Katy.

“Katy y yo nos alegramos muchísimo de tener la oportunidad de sentarnos contigo y con Yuko. Gracias, Fumio, por tu amistad y tu compromiso con un futuro mejor para todos”, destacó Trudeau.

Aunque Perry y Trudeau no suelen compartir detalles de su vida privada, el gesto público de Kishida confirmó oficialmente su relación ante millones de seguidores.

El romance que empezó en silencio

Tanto Katy Perry como Justin Trudeau llegan a este nuevo capítulo tras rupturas recientes: Perry terminó su compromiso con Orlando Bloom en junio.



Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio.

Ambos son padres y han dicho estar enfocados en el bienestar de sus hijos, incluso mientras retoman sus vidas sentimentales.



La pareja fue vinculada por primera vez en julio de 2025, cuando fueron captados cenando en Montreal. Poco después, Trudeau asistió a uno de los conciertos de Perry, aumentando las especulaciones que ahora, con esta foto oficial, quedan prácticamente confirmadas.



El debut de Katy y Justin en redes no solo oficializa su relación, sino que también deja ver una nueva dinámica entre celebridades y figuras políticas. Entre moda, diplomacia y controversia, su presencia en Japón se ha convertido en uno de los temas más comentados del entretenimiento internacional.

Sigue leyendo: