Sophie Grégoire Trudeau habla por primera vez sobre el nuevo romance de su exesposo

En su primera declaración pública desde que se conoció la relación entre el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau y la cantante Katy Perry, Sophie Grégoire Trudeau abordó el tema.

La oradora motivacional de 50 años apareció en el podcast Arlene Is Alone, donde reflexionó sobre cómo maneja la vida de su exmarido bajo el escrutinio público. Sin mencionar directamente a Perry, Sophie se refirió a “la exposición pública de lo que está haciendo Justin” y compartió su filosofía para navegar esta nueva etapa.

“Somos seres humanos y las cosas nos afectan“, admitió Sophie. “Cómo reaccionas a las cosas es tu decisión. Así que elijo intentar escuchar la música en lugar del ruido”.

Con esta metáfora, la expareja de Trudeau enfatizó su decisión consciente de centrarse en lo positivo.

Sobre la crianza de sus hijos

Sophie dejó claro que su prioridad actual es su propio desarrollo. “Soy muy consciente de que muchas cosas públicas pueden ser desencadenantes”, reconoció, añadiendo con determinación: “La mujer en la que me convierto a través de esto es mi decisión”.

Respecto a la crianza de sus tres hijos en común -Xavier, de 18 años, Ella-Grace, de 16, y Hadrien, de 11- Sophie destacó el compromiso compartido con Justin como padres. “Definitivamente, no soy madre soltera”, enfatizó. “Tengo una relación con un padre que tiene un amor profundo y está disponible para sus hijos”.

La dinámica familiar que han construido tras la separación se basa en un acuerdo en el que todos están de acuerdo:

“Tenemos vidas separadas, pero tenemos una vida familiar. Se necesita una decisión común y consciente de: ‘Nuestra familia es nuestra mayor creación y vamos a alimentarla juntos, sin importar si estamos en caminos de vida diferentes'”.

Sophie reconoció que este equilibrio no siempre es fácil de mantener, pero concluyó con una reflexión sobre la madurez: “No siempre es fácil vivir, pero es muy adulto”.

Recientemente, Page Six afirmó que para el exprimer ministro, Katy Perry es la mujer perfecta. De acuerdo a la fuente citada: “Él está loco por ella y piensa que es la mujer perfecta”, “Comparten todo, desde política y niños hasta comida francesa”.

La pareja hizo oficial su relación el 25 de octubre, cuando se dejaron ver juntos en el cumpleaños de la cantante en París.

