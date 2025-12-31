Katy Perry y Orlando Bloom se dejan ver muy juntitos tras su mediática separación

La expareja conformada por Katy Perry y Orlando Bloom fue captada por la lente de los paparazzi, la noche del martes 30 de diciembre, durante su presencia en una feria navideña en Londres, Inglaterra.

Si bien ella ya está de pareja de Justin Trudeau, ese no ha sido un impedimento para que se le siga viendo en compañía de su ex, en especial en eventos que involucran a Daisy, su hija en común y que ya tiene 5 años.

Las postales, que fueron tomadas en el Hyde Park Winter Wonderland, muestran a la intérprete y al actor gozando de la compañía de su hija, así como disfrutando de unos paseos por algunas de las atracciones con las que cuenta el lugar.

Esa escapada se suma a la que los tres tuvieron horas antes durante la función de prensa del nuevo musical de ‘Paddington’, en donde no solo presenciaron la puesta en escena, sino que también convivieron con parte del elenco, como Tarinn Callender, uno de los protagonistas del musical.

Gracias a esos materiales pudimos ser testigos de la buena disposición de ambos por tener una relación cordial por el bien de ellos, pero en especial por su hija.

“Katy y Orlando merecen un reconocimiento en estas fiestas navideñas, las primeras desde que anunciaron su separación durante el verano, porque se están asegurando de que Daisy siga creando recuerdos con ambos padres”, publicó el portal TMZ, uno de los medios que dio a conocer la noticia.

La historia de amor de Katy Perry y Orlando Bloom comenzó con un flechazo en 2016, una separación en 2017, una reconciliación seguida de un compromiso y el nacimiento de su hija, Daisy Dove, sin embargo, en el verano de 2025 optaron por seguir sus caminos separados.

