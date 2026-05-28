Katy Perry confirma concierto gratis en México: esto se sabe

El regreso de Katy Perry a territorio está más cerca que nunca, así se dio a conocer durante el anuncio oficial de la cartelera de la Feria Nacional Potosina 2026. De acuerdo con el comunicado, la intérprete de “Last Friday Night” ofrecerá un concierto gratuito en México programado para este 25 de agosto.

Fue durante un evento celebrado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes de San Luis Potosí que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona confirmó a la cantante estadounidense como una de las estrellas que encabezarán el reconocido evento.

El show de Katy Perry tendrá lugar en el Teatro del Pueblo, conocido también como “Escenario de las Estrellas”, dentro del recinto ferial ubicado en la capital de San Luis Potosí.

Tal y como en ediciones pasadas, el acceso a los conciertos del Teatro del Pueblo será gratuito, considerada una estrategia para impulsar el turismo y la actividad económica en el estado.

Por su parte, la estrella de 41 años compartió la noticia con sus fanáticos por medio de un inesperado video en Instagram. En él, destacó que su presentación formará parte de su gira “The Lifetimes Tour”, por lo que los asistentes disfrutarán de un recorrido por sus clásicos y éxitos más recientes.

“Bueno, estoy muy emocionada por este anuncio. Les dije que volvería y ahora sí regreso. El 25 de agosto en la Fenapo, show gratuito para todos mis Katygatos mexicanos. ¡Vamos!”, dijo la artista desde el audiovisual difundido en redes sociales.

Asimismo, la nominada al Grammy adelantó que su presentación estará llena de sorpresas: “Estoy muy emocionada. Les va a encantar este show”, precisó.

Además de Katy Perry, la Feria Nacional Potosina 2026, que se llevará a cabo del 7 al 30 de agosto de 2026, contará con las participaciones estelares de Mötley Crüe, Yandel, Los Tigres del Norte, Lila Downs y Gloria Trevi, quien será la encargada de inaugurar el evento.

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