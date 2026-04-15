Katy Perry es investigada por las autoridades tras acusaciones de Ruby Rose, según reportes

La cantante estadounidense Katy Perry estaría siendo investigada por las autoridades australianas luego de que la actriz Ruby Rose la señalara por presuntamente haberla agredido sexualmente hace casi dos décadas, así lo reportaron los portales Page Six y TMZ.

De acuerdo con los reportes iniciales, el sargento interino Paul Hogan, de la policía del estado de Victoria, confirmó el curso de la investigación por medio de un comunicado.

“Los detectives del Equipo de Investigación de Delitos Sexuales y Abuso Infantil de Melbourne están investigando una agresión sexual ocurrida en Melbourne en 2010”, declaró el sargento haciendo alusión a uno de los detalles clave en las acusaciones de Rose contra Perry.

“Se ha informado a la policía que el incidente tuvo lugar en un local con licencia para servir alcohol situado en el distrito financiero central de Melbourne”, continuó.

Pese a que las autoridades se mantuvieron al margen de mencionar de forma directa a la intérprete, la actriz de “Orange Is The New Black” indicó en un mensaje de Threads que finalmente había decidido proceder legalmente para obtener justicia.

“Esta tarde he finalizado todos mis informes. Esto significa que ya no puedo comentar, publicar, ni hablar públicamente sobre ninguno de esos casos ni sobre las personas involucradas“, comentó desde su perfil oficial.

Previo a su decisión de recurrir a la vía legal, Rose se sinceró en redes sociales sobre el presunto ataque vivido a manos de la intérprete de “California Girls”: “Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que ella piense. Tenía poco más de 20 años”, señaló en su momento.

Katy Perry rompe el silencio y aclara su postura frente a las acusaciones de Ruby Rose

En medio del debate y las críticas, la cantante Katy Perry ha roto el silencio sobre las acusaciones emitidas por la actriz Ruby Rose de una presunta agresión sexual ocurrida hace casi dos décadas en un club nocturno de Melbourne.

Fue a través de un comunicado difundido por el equipo de la intérprete que finalmente se reveló su postura ante la polémica. De forma contundente, se calificaron como falsos los señalamientos emitidos por Ruby Rose.

“La acusaciones que están circulando en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables“, se lee en el escrito.

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