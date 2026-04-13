Katy Perry fue acusada de agresión sexual por la actriz Ruby Rose

La actriz Ruby Rose, conocida por sus papeles en “Orange is the New Black” y “Batwoman”, acusó públicamente a la cantante estadounidense Katy Perry de agresión sexual.

Según Rose, los hechos ocurrieron hace dos décadas en el club nocturno Spice Market de Melbourne, Australia, cuando ella tenía poco más de 20 años.

A través de su cuenta en la red social Threads, Rose detalló el perturbador encuentro. Relató que, mientras descansaba sobre el regazo de una amiga, Perry se acercó y, de manera repentina, realizó un acto de exhibicionismo y contacto físico no consentido.

“Se agachó, se bajó la ropa interior y me restregó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella”, afirmó la actriz.

Rose explicó que, durante años, transformó este trauma en una “anécdota graciosa de borracha” para poder lidiar con ello emocionalmente. Sin embargo, decidió romper el silencio tras casi 20 años para liberar la carga del trauma.

“No necesito que la gente me crea, solo necesito sacarlo de mi cuerpo”, añadió, aclarando que no tiene intención de presentar una denuncia formal.

Respuesta de la cantante

El representante de Katy Perry emitió un comunicado a la revista Variety rechazando las acusaciones de forma tajante. En el texto, asegura que las afirmaciones son “mentiras peligrosas e imprudentes” y señaló que Rose tiene un historial documentado de realizar acusaciones graves en redes sociales contra diversas figuras públicas, las cuales han sido desmentidas anteriormente.

A pesar de la gravedad de los señalamientos, Rose reconoció que, tiempo después del incidente, Perry la ayudó a gestionar su visado para trabajar en Estados Unidos, lo que añade una capa de complejidad a la relación entre ambas figuras.

Hasta el momento, el caso se mantiene en el terreno de las declaraciones públicas sin acciones legales en curso.

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