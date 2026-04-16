Testigo comparte nuevos detalles sobre el caso de Katy Perry y Ruby Rose

En medio de la investigación en curso dirigida por las autoridades australianas, se han dado a conocer nuevos detalles sobre la noche en la que Ruby Rose asegura haber sido agredida sexualmente por la cantante Katy Perry.

El testimonio corresponde al exgerente de un club nocturno “Spice Market”, ubicado en Melbourne y señalado por la estrella de “Orange is the new black” como el lugar en el que ocurrió el incidente.

De acuerdo con las declaraciones difundidas por el diario Herald Sun, ambas famosas hicieron su arribo al local acompañadas por varias personas, incluyendo a un integrante del equipo de estilismo de la cantante y un amigo de Rose.

Debido a que la velada en cuestión tuvo lugar en agosto de 2010, habría sido considerada toda una “pesadilla de seguridad” para los trabajadores del establecimiento, esto debido a la gran cantidad de clientes y al comportamiento que presentaron a altas horas de la noche.

Aunado a esto, la presencia de Perry y su actitud de fiesta habría desatado furor entre los asistentes: “Fue un caos de seguridad porque había 600 personas y Katy no paraba de salir a bailar con todo el mundo y meterse de lleno en el baile”, contó el trabajador.

Pese a que Ruby Rose y Katy Perry permanecieron durante la mayor parte de la noche en un área VIP con guardias de seguridad, el exgerente indicó que no se le reportó ningún incidente de agresión.

En el testimonio también se detalla el operativo que implementaron para la salida de ambas estrellas. El exgerente relató que fueron escoltadas por una salida trasera del local hasta su vehículo, ubicado en una entrada del hotel ubicada en Collins Street.

“Para evitar que les sacaran fotos en ese estado, organizamos que un coche con chófer los esperara fuera de la entrada del hotel en la calle Collins. Los acompañamos hasta la parte trasera, subimos por la salida de emergencia y los metimos juntos en el coche“, señaló el individuo cuya identidad decidió quedar en el anonimato.

Las declaraciones difundidas por el diario Herald Sun se dan a solo unos días de que la también modelo describiera de manera explícita la presunta agresión en un desgarrador mensaje desde su cuenta de Threads.

“Katy Perry me agredió sexualmente en la discoteca Spice Market de Melbourne. A quién le importa lo que piense. Se apartó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité a chorros sobre ella“, comentó en ese entonces.

Por su parte, la intérprete de “California Gurls” ha desestimado firmemente los señalamientos a través de un comunicado lanzado por su equipo de trabajo: “La acusaciones que están circulando en redes sociales por parte de Ruby Rose sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, sino que son mentiras peligrosas e irresponsables“, se lee en el escrito.

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