Mundial 2026: resultados de los juegos del 15 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 16 de junio

La jornada del 15 de junio del Mundial 2026 dejó varias sorpresas. Las selecciones “grandes” tuvieron dificultades. España no pudo conseguir los tres puntos. En la jornada de hoy, 16 de junio, Argentina y Francia iniciarán su camino en la Copa del Mundo 2026.

España se tuvo que conformar con un punto en su debut en el Mundial de 2026. En un duelo que se desarrolló en el Estadio de Atlanta, la “Roja” no pudo pasar del empate 0-0 contra la modesta Cabo Verde. El conjunto de la Concacaf debutó firme en su naciente historia en Mundiales.

La segunda jornada se disputó en Seattle. La selección de Egipto casi sorprendió a Bélgica con una victoria. Enam Ashour adelantó a los africanos en el primer tiempo. Pero en la segunda mitad Mohamed Hany metió un gol en contra en un intento de despeje para sellar la igualdad 1-1.

El tercer duelo de la jornada tuvo otro empate. Arabia Saudita, tal y como lo hizo en el Mundial pasado, sorprendió a un campeón del mundo en su debut. Abdulelah Al-Amri adelantó a los árabes en el primer tiempo. Maximiliano Araujo igualó el marcador al 10 minutos del final y rescató un punto para los charrúas.

El último duelo de la jornada tuvo como protagonistas a Irán y Nueva Zelanda. El Estadio Los Ángeles presenció un atractivo partido por el Grupo G que terminó con un 2-2 en el marcador. Mohammad Mohebi y Ramin Rezaeian fueron los autores de los goles iraníes; Elijah Just marcó un doblete para Nueva Zelanda.

Partidos del Mundial 2026 para hoy, 16 de junio

La jornada inicia con el actual subcampeón del torneo. Francia se medirá a Senegal en el Estadio Nueva York Nueva Jersey. Este partido corresponde al inicio del Grupo I.

Este duelo solo tiene un antecedente en Mundiales y es favorable al conjunto africano. En la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, Senegal venció 1-0 a Francia con gol de Papa Bouba Diop.

Horario en Estados Unidos: 15:00 horas ET y 12:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En el siguiente duelo de la jornada, Irak y Senegal se enfrentarán en el Estadio Boston (Gillette Stadium). Este duelo complementa el Grupo I, un duelo directo para ambas selecciones en este sector.

La selección de Irak disputará el segundo Mundial en su historia. El primer torneo al que asistieron fue en México 1986. Noruega también regresa a una Copa del Mundo después de muchos añosos de ausencia (Francia 1998).

Horario en Estados Unidos: 18:00 horas ET y 15:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

El último partido de la jornada tendrá la presentación del actual campeón del mundo. Lionel Messi iniciará su camino en el Mundial de 2026 en el Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), contra Argelia.

Después de su participación en Brasil 2014, Argelia vuelve a una Copa del Mundo. Las principales caras ofensivas de esta selección son Riyad Mahrez e Ismaël Bennacer.

Argentina buscará defender su trofeo. En el Mundial pasado, la Albiceleste cayó en su primer partido. Es esencial iniciar con el pie derecho y mejorar la imagen de un fútbol de Conmebol que ha quedado a deber.

Horario en Estados Unidos: 21:00 horas ET y 18:00 horas PT.

Transmisión en Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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