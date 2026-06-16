“No me siento seguro”: el perturbador mensaje que envió un hombre antes de ser asesinado en Washington D.C.

La familia de un hombre de 35 años de Washington, D.C., quien fue encontrado gravemente golpeado en un callejón antes de su muerte, cree que fue atraído a un apartamento donde fue atacado.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C., busca a la persona o personas que asesinaron a Dalonte Jackson a finales del mes pasado. La agencia ofrece una recompensa de hasta $25,000 dólares a quien proporcione información que conduzca al arresto y la condena de los responsables.

El 24 de mayo, alrededor de las 4:30 p.m., la policía recibió una llamada para acudir a una zona cercana al número 3300 de East Capitol Street debido al reporte de una persona inconsciente. Los agentes que respondieron encontraron a un hombre, posteriormente identificado como Jackson, inconsciente pero con respiración normal y con heridas graves.

Jackson fue trasladado a un hospital local, pero a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, fue declarado muerto cinco días después. La autopsia realizada el 3 de junio reveló que murió a causa de múltiples traumatismos contundentes.

Su muerte fue declarada homicidio, y los detectives determinaron que fue atacado en un apartamento en el número 3600 de la calle Jay en Washington, D.C., a unos nueve minutos en auto de donde fue encontrado.

La familia de Jackson, devastada por la pérdida de su ser querido, compartió sus propias teorías sobre lo sucedido.

“¿Cómo es posible que se lleven su cuerpo de esta zona a East Capitol Street y lo tiren como si fuera basura?”, dijo la abuela de Jackson, Sharon Jones, a la filial regional de NBC, WRC. “Pero alguien, un ángel, apareció allí y llamó al 911”.

Los familiares creen que Jackson fue atraído al apartamento en la calle Jay y luego atacado. Incluso sospechan que sabía que estaba en peligro, porque aparentemente le envió un mensaje inquietante a un amigo.

“Les envió un mensaje que básicamente decía: ‘No me siento seguro, y si… algo pasa, estoy con X, Y’“, dijo su tía, Mottdricka Jackson.

Una foto de la víctima, compartida por su familia tras el ataque, lo mostraba acostado en una cama de hospital con un collarín, los ojos hinchados y varios tubos en la boca.

“Tenía el cráneo destrozado, fue apuñalado varias veces y tenía una pierna y un brazo rotos”, declaró Jones al medio local. “Lo mataron a golpes”.

La familia de Dalonte Jackson afirmó creer que lo mataron por ser gay. Sin embargo, la policía declaró que “no hay pruebas que demuestren que se tratara de un incidente motivado por el odio”.

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