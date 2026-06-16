Una mujer fue asesinada a tiros en una acera de Washington D.C.: investigan presunto caso de violencia doméstica

Una mujer murió el martes por la mañana en Washington D.C. después de recibir disparos en plena calle en un hecho que las autoridades investigan como un presunto homicidio vinculado con violencia doméstica.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 7:10 a. m., según informó el jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeff Carroll, en declaraciones reseñadas por ABC.

Varias personas presenciaron el ataque y observaron cómo el presunto agresor abandonó el lugar y subió a un autobús.

Policía interceptó el autobús y evacuó a pasajeros

Tras recibir la alerta, agentes localizaron el vehículo y realizaron una detención para evacuar a quienes viajaban en él.

Carroll explicó que todavía permanecían cinco pasajeros dentro cuando los oficiales se acercaron al sospechoso.

Según la versión oficial, durante el contacto el hombre sacó un arma de una bolsa y la apuntó hacia uno de los agentes. Dos oficiales respondieron con disparos.

El sospechoso fue declarado muerto en el lugar.

Las autoridades indicaron que el arma tenía un cargador extendido, lo que, según explicó la policía, incrementaba la cantidad potencial de municiones disponibles.

Autoridades investigan un posible antecedente de relación entre víctima y sospechoso

De acuerdo con el jefe policial, la investigación preliminar apunta a que la víctima y el sospechoso mantenían una relación previa.

Las autoridades consideran que ese vínculo podría estar relacionado con el motivo del ataque, aunque la investigación continúa abierta.

Durante una conferencia de prensa, Carroll calificó el caso como una situación trágica y expresó condolencias a familiares y personas cercanas a quienes estuvieron involucrados.

La policía indicó que este es el segundo homicidio relacionado con violencia doméstica registrado este año en esa jurisdicción.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente las identidades de las personas fallecidas.

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