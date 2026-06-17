Cómo conseguir la mejor oferta al arrendar un auto





Los expertos de Consumer Reports explican cómo negociar los términos del arrendamiento, identificar cargos ocultos y reducir el costo total.

By Jon Linkov

Arrendar un vehículo tiene varias ventajas financieras. Los pagos mensuales suelen ser más bajos que cuando lo financias para comprarlo, el pago inicial generalmente es mínimo y el auto está cubierto por la garantía del fabricante durante todo el período del contrato. Esto ayuda a mantener un costo mensual estable y elimina el riesgo de la depreciación del vehículo.

Si financias un auto y necesitas venderlo antes de terminar de pagarlo, corres el riesgo de deber más de lo que realmente vale el vehículo, una situación que se conoce como “estar al revés” o tener capital negativo. El contrato de arrendamiento te protege de esos cambios en el valor del mercado. Además, el contrato establece desde el inicio el valor residual del vehículo, para que sepas cuál será el precio de compra cuando termine el contrato de arrendamiento.

Con el precio promedio de transacción de un auto nuevo alcanzando los $49,461 en abril de 2026, el precio de compra que se establece desde el principio puede ser una gran ventaja. Si el valor de mercado del vehículo supera el precio de compra al terminar el arrendamiento, comprar el auto al terminar el contrato podría ahorrarte miles de dólares en comparación con comprar un auto nuevo o comenzar otro arrendamiento.

Aunque el arrendamiento tiene ventajas claras, también incluye términos un tanto complejos y posibles riesgos financieros. Los expertos de autos y finanzas de Consumer Reports identificaron las estrategias clave para ayudarte a entender la letra pequeña y conseguir la mejor oferta.

Al igual que un préstamo para auto, un arrendamiento puede provenir de un fabricante de autos o de un prestamista externo, y normalmente se tramita a través de un concesionario. Al igual que con un préstamo, también puedes saber por adelantado si calificas para un arrendamiento. Vale la pena hacerlo, aunque sea solo para tener un mejor punto de partida al momento de negociar con el concesionario.

Tener pagos mensuales y costos del vehículo más estables (¡sin reparaciones costosas durante el período de garantía!) tiene su atractivo. Pero la vida puede ser impredecible, y un arrendamiento ofrece menos flexibilidad que comprar un auto.

También es importante tomarte tu tiempo y conseguir tantas cotizaciones como sea posible. Contacta a varios concesionarios y haz que compitan entre sí para obtener el mejor precio. Lleva tiempo, pero te ahorrará dinero.

Puedes negociar por teléfono, pero el correo electrónico te permite tener un registro por escrito de las conversaciones. No negocies con un concesionario en persona; asegúrate de tener un acuerdo antes de ir al concesionario a finalizar la transacción.

Para ayudarte a ahorrar dinero en tu próximo arrendamiento, analizamos las distintas maneras en que una oferta de arrendamiento que parece buena podría terminar costando más de lo que esperabas.

Arrendamientos subsidiados

Algunos arrendamientos ofrecidos por fabricantes de autos son subsidiados. El fabricante puede ofrecer un precio inicial más bajo, un reembolso adicional exclusivo para arrendamientos, aumentar el valor residual o incluso hacer las tres cosas. De cualquier forma, eso reduce la depreciación que el contrato de arrendamiento tiene que financiar. Un arrendamiento subsidiado puede ofrecer un factor financiero (“money factor”) por debajo de la tasa del mercado, aunque eso no es común. Puedes encontrar estas ofertas especiales para arrendamiento revisando los sitios web del fabricante y de concesionarios locales.

Las ofertas más económicas suelen venir de arrendamientos subsidiados ofrecidos por las divisiones financieras de los fabricantes de autos ––como Ford Motor Credit, Ally (que maneja el financiamiento de productos para GM y Chrysler), Honda Finance, entre otras.

Sin embargo, ten en cuenta que muchos de estos arrendamientos son económicos porque el fabricante está tratando de deshacerse de autos que no se están vendiendo rápido. Así que esa gran oferta podría no ser para el auto que realmente quieres. Además, las promociones especiales podrían estar disponibles sólo para clientes con excelentes puntajes de crédito. Pero como los requisitos ya no son tan estrictos como hace un par de años, no des por hecho que no calificarás.

Lo qué puedes negociar

Lo primero que debes hacer es negociar el precio del vehículo. Esto se debe a que el precio de venta es clave para determinar el pago mensual. Negocia un precio por debajo del precio sugerido por el fabricante (MSRP) y, al igual que al comprar un auto, evita arrendar un vehículo marcado por encima del MSRP. Después de todo, sigue siendo una forma de financiamiento.

Solo después de acordar un precio deberías empezar a hablar sobre los términos del arrendamiento.

Ya sea que estés comparando diferentes opciones de arrendamiento o evaluando una sola oferta, presta especial atención a la tasa de interés del arrendamiento, también conocida como “money factor” o factor monetario. Se trata de una pequeña cifra decimal que normalmente se escribe con cinco dígitos, como .00166.

Para convertir un “money factor” a su tasa porcentual equivalente, multiplícalo por 2,400. Por ejemplo, un “money factor” de .00166 multiplicado por 2,400 equivale a una tasa porcentual anual de 4%. Para hacer la conversión al revés, divide entre 2,400. Una tasa porcentual anual de 8% se convertiría en un “money factor” de .00333.

Las tasas de arrendamiento suelen ser más bajas que las tasas de interés de un préstamo equivalente. Además, los contratos de arrendamiento representan menos riesgo para las compañías financieras. Como legalmente es dueña del auto, le resulta más fácil recuperarlo si es necesario.

Varios fabricantes de autos ofrecen arrendamientos de un solo pago. A cambio de pagar el monto total por adelantado, te cobran un “money factor” más bajo que si hicieras pagos mensuales. Esto podría representar un ahorro importante, pero requiere pagar una cantidad considerable por adelantado.

Si la tasa de interés del arrendamiento que te ofrecen es más alta que la de un préstamo que podrías obtener, intenta con otra compañía de arrendamiento o con un concesionario diferente. Ten en cuenta que las tasas de arrendamiento, al igual que las de los préstamos, dependen de tu puntaje de crédito. Pero cada prestamista tiene criterios distintos. Y recuerda que también puedes negociar el “money factor”.

Es posible que puedas tramitar un arrendamiento por tu cuenta o comparar ofertas de arrendamiento a través de sitios como TrueCar.com y Credit Union Leasing of America.

El límite de millas, el pago inicial y el precio de la opción de compra también se pueden negociar. Recuerda que, igual que con un préstamo, mientras más dinero des de enganche, menores serán los cargos financieros. Pero trata de dar la menor cantidad posible sin que el pago mensual se vuelva demasiado alto.

A menos que ya esté incluido en el contrato de arrendamiento, compra un seguro GAP (Guaranteed Auto Protection) para protegerte en caso de que el vehículo sea robado o declarado pérdida total después de un accidente.

Por último, si tienes un vehículo para entregar a cuenta, asegúrate de que su valor se descuente de la cantidad financiada del auto arrendado

Lo que debes tener en cuenta

Muchas personas asumen que cuando ven un pago mensual en un anuncio de arrendamiento, esa cantidad es fija. Pero ese pago mensual podría estar basado en el precio sugerido por el fabricante, el cual se puede negociar para bajar el precio, igual que si estuvieras comprando el vehículo. Esto es lo que también debes tener en cuenta:

¿Qué incluye? Algunas ofertas de arrendamiento que son muy buenas aplican solo a unos cuantos autos que el concesionario tiene disponibles, y puede que no incluyan las características que realmente quieres.

Tiempo para decidir. Un comprador cuidadoso necesita tiempo para visitar concesionarios y comparar precios. Pero para calificar para los términos atractivos de algunos anuncios, el cliente tiene solo un día para firmar el contrato de arrendamiento y debe recoger el vehículo dentro de los tres días siguientes. No dejes que te presionen.

Cargo por exceder el límite de millas. Algunas ofertas de arrendamiento basan sus pagos en un límite de 10,000 millas, o incluso menos. Claro que, si superas ese límite, tendrás que pagar un cargo adicional por cada milla extra.

Mantenimiento regular. Verifica qué servicios de mantenimiento programado están incluidos, como cambios de aceite y filtro, y cuáles tendrás que pagar de tu bolsillo. Tú eres responsable de realizar todo el mantenimiento durante el período del arrendamiento.

El proceso de devolución. Incluso antes de firmar el contrato de arrendamiento, deberías pensar en lo que pasará al final del contrato. Ahí se detallan las condiciones que tendrás que cumplir cuando llegue el momento de devolver el vehículo, así que este es el momento de decidir si esos términos realmente te funcionan.

Tu presupuesto. Normalmente, si cancelas el arrendamiento antes de tiempo, la penalización puede llegar a equivaler prácticamente al resto de los pagos del contrato. Por eso, antes de firmar, asegúrate de que los pagos se ajusten a tu presupuesto mensual.

Revisiones finales

Elige el límite de millas adecuado. Como mencionamos antes, si superas el límite de millas del contrato, podrías terminar pagando hasta 50 centavos por cada milla adicional que recorras. Si crees que podrías necesitar más millas, te conviene comprarlas con descuento antes de recibir el vehículo.

En algunos casos también puedes hacerlo durante el período del arrendamiento, pero pregunta primero. El ahorro puede ser considerable porque muchas compañías permiten aumentar el límite de millas por un costo aproximado de entre 10 y 15 centavos por milla. Revisa el contrato de arrendamiento para confirmar si te reembolsarán el dinero de las millas adicionales que no uses al final del contrato. Pero no recibirás un reembolso si entregas el auto con menos millas de las incluidas originalmente.

Por último, ten en cuenta que mientras más millas recorras, mayor será el desgaste del vehículo. Y eso puede generar cargos adicionales al finalizar el arrendamiento. Por eso, antes de firmar, averigua qué considera el concesionario como desgaste “excesivo”.

Asegúrate de que sea un arrendamiento cerrado. La mayoría de los arrendamientos para consumidores son de tipo cerrado, lo que significa que puedes devolver el vehículo al final del contrato sin tener que pagar dinero adicional a la compañía financiera si el auto pierde más valor del que se había calculado originalmente por depreciación y cargos de disposición.

Revisa la opción de compra. La opción de compra al finalizar el arrendamiento te permite comprar el vehículo por el valor residual establecido en el contrato cuando el arrendamiento termina. Verifica si existen cargos adicionales relacionados con esa compra. Si te gusta el vehículo y decides comprarlo, asegúrate de que el precio indicado realmente sea una buena oferta. En algunos casos, el fabricante o la compañía de arrendamiento ofrecen una tasa de interés más baja para el préstamo o una extensión más económica de la garantía o del programa de mantenimiento para quienes compran el vehículo al finalizar el arrendamiento.

Cuando termine el arrendamiento

Si bajas la guardia, una experiencia de arrendamiento que parecía buena al principio puede complicarse rápidamente —y salirte muy cara— al final del contrato. Como vas a devolver el vehículo, el concesionario sabe que probablemente necesitarás otro auto. Así que podrían intentar aprovechar esa situación diciéndote que te cobrarán por desgaste y daños excesivos, y luego ofrecerte eliminar esos cargos si aceptas arrendar otro vehículo.

Si manejaste más o menos millas de las incluidas en el contrato, puedes comprar el vehículo al precio de compra establecido. Después podrás decidir si quieres quedarte con el auto o venderlo. Para tomar esa decisión, necesitarás una estimación precisa de cuánto vale actualmente el vehículo.

Si manejaste menos millas y, por lo tanto, pagaste demasiada depreciación, comprar el vehículo puede ser una manera de recuperar parte de ese valor. Si manejaste demasiadas millas, comprar el vehículo podría ser mejor que pagar la penalización por exceder el límite de millas. Lo mismo aplica si el vehículo tiene desgaste excesivo.

Si tuviste un arrendamiento subsidiado con un valor residual artificialmente alto, probablemente te convenga más devolver el vehículo. El precio de compra podría ser más alto que el valor real del auto, aunque también puedes intentar negociar un precio más bajo.

Tu contrato de arrendamiento probablemente incluye un cargo por disposición, que es el dinero que recibe el concesionario para preparar el auto para su reventa. Si decides quedarte con el vehículo o arrendar otro modelo con el mismo concesionario, pide que eliminen ese cargo.

Consejos para reducir gastos

Entrégalo limpio. Antes de devolver el auto, asegúrate de que se vea lo mejor posible, limpio y aspirado.

Haz las reparaciones necesarias en un taller independiente. No estás obligado a hacer las reparaciones de fin de arrendamiento con el mismo concesionario que te arrendó el auto originalmente. Uno o dos meses antes de que termine el contrato, manda inspeccionar el vehículo. Si necesita reparaciones, pide cotizaciones a mecánicos o talleres de confianza para encontrar la opción más económica.

Compra tus propias llantas. Si necesitas reemplazarlas, probablemente podrás hacerlo por menos dinero si comparas precios en lugar de hacerlo directamente con el concesionario. Prepárate para pagar las cuatro llantas. La mayoría de los contratos de arrendamiento especifican que todas las llantas deben ser iguales; además, usar llantas que no son iguales también puede representar un riesgo de seguridad.

Ten cuidado con los arrendamientos de “lealtad”. Para los concesionarios es fácil —y rentable— convencer a sus clientes de pasar directamente a un nuevo contrato de arrendamiento cuando termina el actual. Pero debes comparar precios para tu próximo arrendamiento con el mismo cuidado que tuviste con el primero. Si decides volver a arrendar con el mismo concesionario, asegúrate de que los cargos condonados al final del contrato no simplemente se incluyan en el siguiente contrato que firmes.

No olvides tu depósito en garantía. Muchas compañías de arrendamiento exigen a los clientes dejar el equivalente a uno o dos pagos mensuales como depósito en garantía al firmar el contrato inicial. Si tienes un buen historial de crédito, pídele al concesionario que elimine ese cargo. Pero si tienes que pagarlo, no olvides pedir que te devuelvan el depósito cuando entregues el vehículo.

Ten un plan por si necesitas salirte antes del contrato. Si necesitas hacerlo, una opción es recurrir a servicios como LeaseTrader.com o Swapalease.com. Por una tarifa, estas compañías te ayudan a encontrar a alguien que asuma tu contrato. Muchas compañías de arrendamiento cobran un cargo por transferencia o incluso prohíben transferir el contrato, así que revísalo primero.

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