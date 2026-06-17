Condenan a tres cadenas perpetuas al asesino en serie Rex Heuermann por los crímenes de Gilgo Beach

Después de años de incertidumbre para las familias de las víctimas y de una de las investigaciones criminales más mediáticas en la historia reciente de Estados Unidos, Rex Heuermann fue condenado a tres cadenas perpetuas más 100 años adicionales de prisión por una serie de asesinatos cometidos durante casi dos décadas en Nueva York.

Heuermann, de 62 años, admitió en abril haber asesinado a ocho mujeres, la mayoría trabajadoras sexuales, como parte de un acuerdo con la fiscalía que evitó un juicio prolongado y garantizó que permanecerá en prisión por el resto de su vida.

La sentencia fue dictada por el juez del condado de Suffolk, Timothy Mazzei, quien calificó al condenado como un “hombre repugnante, despreciable y cobarde” antes de ordenar que fuera retirado de la sala. El momento provocó una reacción inmediata entre los familiares de las víctimas, quienes se pusieron de pie y aplaudieron mientras el asesino era escoltado fuera del tribunal.

Durante la audiencia, varios familiares ofrecieron testimonios cargados de dolor y frustración acumulados durante años. Jasmine Robinson, prima de Jessica Taylor, afirmó que ninguna condena será suficiente para compensar el daño causado.

“Un millón de años no bastan”, expresó al dirigirse al hombre que, según las autoridades, sembró el terror durante décadas en Long Island.

??? The Gilgo Beach serial killer will spend the rest of his life behind bars after being sentenced today for murdering 7 women between 1993 and 2010.



Former Manhattan architect Rex Heuermann meticulously planned the crimes and dumped the women’s bodies along an isolated Long? pic.twitter.com/y49Ve2jIa9 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 17, 2026

Familias enfrentan al asesino en la corte

La audiencia estuvo marcada por declaraciones emotivas de familiares que describieron cómo los asesinatos transformaron sus vidas. Amanda Funderburg, hermana de Melissa Barthelemy, recordó que recibió una llamada telefónica burlona del propio asesino días después de la desaparición de su hermana. Frente a la corte, le pidió que la mirara mientras hablaba y le manifestó su deseo de que sufriera por el dolor causado.

También participaron familiares de Maureen Brainard-Barnes y Megan Waterman, quienes relataron cómo los hijos de las víctimas crecieron sin sus madres y enfrentaron años de preguntas sin respuesta.

JoAnn Mack, madre de Valerie Mack, señaló que la sentencia representa un acto de justicia, aunque reconoció que nada podrá devolverles a sus seres queridos.

Por su parte, Heuermann habló brevemente durante la audiencia. Al ser cuestionado por el juez sobre si lamentaba los asesinatos, respondió afirmativamente, pero concluyó con una escueta declaración: “No tengo nada que decir”.

The line is long in Suffolk County today.

Courthouse Doors about to open for the sentencing hearing of Rex Heuermann. The confessed Long Island Serial Killer will listen to the victim impact statements set to begin at 9:30am EST – family members from each of his 8 victims will? pic.twitter.com/xYyELyCCZV — Laura Ingle (@lauraingle) June 17, 2026

Un caso que conmocionó a Estados Unidos

El caso de Gilgo Beach comenzó a captar atención nacional en 2010, cuando investigadores que buscaban a una mujer desaparecida encontraron restos humanos a lo largo de Ocean Parkway, una carretera costera cercana a Gilgo Beach, en Long Island.

Con el paso de los años, el hallazgo de múltiples cuerpos convirtió la investigación en uno de los mayores misterios criminales del país. Documentales, libros y pódcasts ayudaron a mantener vivo el interés público mientras las autoridades intentaban identificar al responsable.

La investigación permaneció estancada durante años hasta que un grupo especial de detectives reexaminó las pruebas y logró vincular a Heuermann con una camioneta observada cerca de una de las desapariciones. Posteriormente, los investigadores obtuvieron ADN del arquitecto mediante un trozo de pizza desechado en Manhattan y lo compararon con muestras genéticas recuperadas de los restos de las víctimas. Además, analizaron registros telefónicos, datos de ubicación y archivos almacenados en su computadora personal.

Las autoridades concluyeron que Heuermann asesinó a Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Lynn Costello, Maureen Brainard-Barnes, Jessica Taylor, Sandra Costilla, Valerie Mack y Karen Vergata entre 1993 y 2010. Detenido en 2023, el arquitecto de Long Island pasó de llevar una aparente vida familiar en Massapequa Park a convertirse en el rostro de uno de los casos de asesinatos seriales más notorios de la historia moderna de Estados Unidos.

Con la sentencia emitida este miércoles, las autoridades consideran oficialmente cerrado un capítulo que durante años mantuvo en vilo a Nueva York y al país entero.

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