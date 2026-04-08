El asesino serial de Gilgo Beach evitó ir a juicio tras admitir los crímenes de 8 mujeres

El acusado de los asesinatos en serie de Gilgo Beach, Rex Heuermann, admitió este miércoles haber estrangulado a ocho mujeres y haber arrojado sus restos en Long Island, Nueva York, culminando así un caso que ha atormentado a las comunidades locales durante más de tres décadas.

En una audiencia judicial largamente esperada, Heuermann habló con serenidad sobre los asesinatos, confirmando que desmembró a algunas de las víctimas y ató a otras por la cabeza y las piernas, según informó CNN.

Heuermann, un arquitecto de 62 años residente en Massapequa, se encuentra bajo custodia desde julio de 2023.

Anteriormente se había declarado no culpable de los asesinatos de siete mujeres, incluidas cuatro cuyos cuerpos fueron encontrados en Gilgo Beach en 2010. Como parte de su declaración de culpabilidad, Heuermann también admitió haber asesinado a una octava mujer que no había sido mencionada previamente.

El juez del condado de Suffolk, Timothy Mazzei, preguntó a Heuermann cómo se declaraba respecto a cada cargo relacionado con la muerte de las mujeres. “Culpable”, respondió Heuermann.

La fiscalía solicitó a Mazzei cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia de Heuermann está programada para el 17 de junio.

La declaración de culpabilidad pone fin a un caso que se remonta a 1993 y que tardó décadas en resolverse, lo que frustró a las familias de las víctimas, quienes sentían que la investigación no se había tomado en serio.

El caso comenzó formalmente con la desaparición en 2010 de Shannan Gilbert, de 23 años. La búsqueda de su paradero condujo al descubrimiento de al menos diez conjuntos de restos humanos, principalmente de jóvenes trabajadoras sexuales, a lo largo de Ocean Parkway, lo que dio inicio a la búsqueda de un presunto asesino en serie.

Sin embargo, la investigación quedó estancada durante más de una década. Mientras tanto, los asesinatos de Gilgo Beach fueron objeto de un aclamado libro de no ficción, una película de Netflix y documentales sobre crímenes reales.

En 2022, el condado de Suffolk creó un grupo de trabajo interinstitucional para reexaminar los asesinatos y pronto reunió pruebas contra Heuermann utilizando ADN, cabellos, registros telefónicos y testimonios de testigos, según consta en los registros judiciales.

Heuermann fue arrestado en julio de 2023 y acusado del asesinato de tres de las víctimas del caso conocido como “Gilgo Four”. Posteriormente, la fiscalía lo acusó de cuatro asesinatos más, ocurridos en incidentes que se remontan a 1993.

En total, fue acusado del asesinato de siete personas: Maureen Brainard-Barnes, Melissa Barthelemy, Megan Waterman, Amber Costello, Jessica Taylor, Valerie Mack y Sandra Costilla. Como parte de su declaración de culpabilidad, también admitió haber asesinado a Karen Vergata.

Tras la declaración de culpabilidad, la esposa de Heuermann expresó que sus pensamientos y oraciones estaban con las víctimas y sus familias.

“Su pérdida es inconmensurable, y en este momento debemos centrarnos en ellas”, declaró Asa Ellerup a los periodistas a la salida del tribunal. “Les pido que respeten la privacidad de mi familia mientras atraviesan este momento tan difícil”.

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