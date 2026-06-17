Dallas: pronóstico del tiempo para este miércoles 17 de junio

Durante la noche, la temperatura será de 77 grados Fahrenheit (25ºC), con una probabilidad de precipitación del 1%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 9.32 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se pronostica para esta jornada será de 100ºF (38ºC) de máxima y 100ºF (38ºC) de mínima.

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 06:19 h y el crepúsculo será a las 20:37 h. Durante el día habrá 14 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que tendremos más nubes que claros. Las temperaturas se moverán entre los 77 y los 99 grados Fahrenheit (25 y 37ºC). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la ciudad será del 2% por la mañana, 88% por la tarde y 2% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar cada día nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada calurosa dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es sin duda el mes más caluroso para la ciudad, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura otros tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos reportan abril y octubre como época más lluviosa, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes más húmedo es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, de octubre a abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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