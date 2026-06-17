El asteroide Quirón llega a Tauro: cómo lo sentirá tu signo zodiacal

A partir del 19 de junio de 2026, Quirón, conocido como el “sanador herido” en astrología, abandona Aries para ingresar en Tauro, donde permanecerá hasta el 17 de septiembre antes de regresar definitivamente en 2027 para iniciar un largo ciclo que se extenderá hasta 2033.

Este tránsito promete remover emociones profundas y sacar a la superficie heridas relacionadas con la autoestima, la seguridad, el dinero, el merecimiento y la relación que cada persona tiene consigo misma.

Aunque su paso por Tauro será breve este año, los astrólogos consideran que funcionará como un adelanto de los procesos de sanación que marcarán la próxima década.

Descubierto en 1977 por el astrónomo Charles T. Kowal, Quirón ocupa un lugar especial dentro de la astrología moderna.

Su energía no busca castigar ni generar sufrimiento, sino revelar aquellas heridas que aún necesitan atención para transformarse en fuentes de sabiduría y crecimiento personal.

¿Qué significa Quirón en Tauro?

Tauro es un signo de tierra asociado con la estabilidad, el dinero, los recursos materiales, la autoestima y el bienestar.

Cuando Quirón transita por este territorio zodiacal, las personas se ven impulsadas a cuestionar cuánto valoran realmente sus talentos, su tiempo y sus capacidades.

Durante este período, muchos signos experimentarán situaciones que los llevarán a replantear creencias relacionadas con el éxito, la seguridad financiera y el amor propio.

La gran lección de Quirón en Tauro consiste en comprender que el valor personal no depende únicamente de los logros externos o de la aprobación de los demás, explican astrólogos de sitios como Parade.com y Horóscopo Negro.

Cómo afectará Quirón en Tauro a cada signo del zodiaco

Aries

Después de seis años con Quirón en su signo, Aries comenzará una etapa enfocada en el merecimiento y la autoestima.

Los nacidos bajo este signo podrían cuestionar empleos, relaciones o proyectos donde sienten que reciben menos de lo que aportan.

El aprendizaje principal será reconocer su valor sin necesidad de buscar validación constante en otras personas.

Tauro

Tauro será el signo más impactado por este movimiento astrológico. Las heridas relacionadas con la identidad, la imagen personal y la autoestima podrían intensificarse temporalmente para permitir una sanación profunda.

Muchos taurinos dejarán atrás situaciones que afectan su bienestar y aprenderán que la verdadera estabilidad nace de la autenticidad.

Géminis

Para Géminis, el tránsito tendrá un carácter más introspectivo. Viejos recuerdos, emociones ocultas y patrones repetitivos podrían reaparecer para ser comprendidos desde una nueva perspectiva.

Será una etapa ideal para el trabajo emocional y el crecimiento espiritual.

Cáncer

Los cancerianos descubrirán quiénes merecen realmente su tiempo y energía. Quirón ayudará a sanar la tendencia a esforzarse excesivamente para obtener amor y aceptación.

Muchas relaciones cambiarán de forma significativa durante este proceso.

Leo

Leo enfrentará cuestionamientos relacionados con su carrera, reputación y metas personales. Este tránsito le mostrará la diferencia entre buscar admiración externa y encontrar satisfacción auténtica.

El desafío consistirá en construir una autoestima independiente del éxito profesional.

Virgo

Virgo verá transformadas muchas de sus creencias más arraigadas. Experiencias vinculadas con estudios, viajes o nuevas perspectivas pondrán a prueba su necesidad de tener siempre todas las respuestas. La lección será aceptar la incertidumbre como parte natural de la vida.

Libra

Quirón activará una de las áreas más sensibles para Libra: la intimidad. Los próximos años podrían traer relaciones profundas y experiencias que obliguen a este signo a abrirse emocionalmente y confiar más en los demás.

Escorpio

Las asociaciones sentimentales y personales se convertirán en una poderosa herramienta de crecimiento.

Escorpio tendrá la oportunidad de sanar heridas relacionadas con el abandono, la traición y la desconfianza. Será una etapa de transformación emocional intensa.

Sagitario

Sagitario deberá prestar más atención a su bienestar físico y emocional. La productividad excesiva, el estrés acumulado y los hábitos poco saludables podrían convertirse en temas centrales. Este tránsito invita a encontrar un equilibrio más sostenible.

Capricornio

Capricornio recibirá una lección poco habitual para su naturaleza disciplinada. Quirón pondrá el foco en el amor, el placer y la creatividad.

Muchos capricornianos descubrirán que disfrutar de la vida no es una pérdida de tiempo, sino una necesidad emocional.

Acuario

Viejas heridas vinculadas con la infancia y la familia podrían resurgir para ser comprendidas desde una nueva perspectiva.

Este proceso permitirá a Acuario liberarse de cargas emocionales heredadas y construir una sensación de hogar más auténtica.

Piscis

Para Piscis, el aprendizaje estará relacionado con la comunicación. Durante este tránsito aprenderá a expresar sus pensamientos y emociones de manera más clara y honesta.

Las conversaciones importantes marcarán un antes y un después en muchas relaciones.

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