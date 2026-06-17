Hallan restos de 3 adolescentes desaparecidos que viajaron a Tijuana por una supuesta oferta de trabajo

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó el hallazgo sin vida de los tres adolescentes que habían sido reportados como desaparecidos desde el pasado 20 de abril en el municipio de Tecate.

Los cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina ubicada en una zona desértica.

Las víctimas fueron identificadas como Jeremy Alexander Robinson Cañedo, de 15 años, Edgar Jovani Pelayo Ceniceros y Brian Samuel Jiménez Hernández, ambos de 16 años.

Los tres jóvenes fueron vistos por última vez cuando salieron de sus casas en Tecate, con rumbo hacia Tijuana para una presunta oferta de trabajo.

Desde entonces, familiares, colectivos de búsqueda y autoridades mantuvieron labores para dar con su paradero.

De acuerdo con información difundida por la FGE, los cuerpos ya fueron entregados a sus familias, luego de los procedimientos periciales correspondientes para confirmar su identidad.

Según reportes periodísticos, el hallazgo de la fosa se derivó de la detención de un presunto integrante del crimen organizado, quien habría proporcionado datos sobre el sitio donde fueron ocultados los cuerpos.

El caso generó una amplia movilización social en Baja California y reavivó las exigencias de familiares y colectivos para fortalecer las acciones de búsqueda y prevención de desapariciones de menores de edad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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