Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de junio de 2026

LEO

Deja de perder el tiempo en personas, situaciones y problemas que ni te dejan dinero ni te dan paz mental. La vida te pondrá frente a oportunidades muy importantes en estos días, pero si sigues volteando hacia donde ya no hay nada para ti, podrías terminar quedándote sin una cosa ni la otra, como el perro de las dos tortas. Hay puertas que comenzarán a abrirse poco a poco en cuestiones laborales, económicas e incluso sentimentales, pero necesitarás actuar con inteligencia y dejar de tomar decisiones impulsivas nomás porque se te calentó la cabeza o porque alguien te llenó el oído con ideas que ni son tuyas.

Tu carácter seguirá siendo tu mayor fortaleza, pero también tu peor enemigo. Eres de los que no se quedan callados cuando algo les molesta, y eso está muy bien, pero no siempre es necesario responder, pelear o demostrar que tienes la razón. Hay batallas que se ganan ignorando. En estos días una amistad o una persona cercana podría buscar provocarte o sacarte de tus casillas. No caigas en el juego porque después terminarás arrepintiéndote de palabras que dijiste en un momento de enojo. Aprende a contar hasta diez antes de explotar.

Vas a descubrir mentiras y verdades ocultas relacionadas con una persona que en algún momento ocupó un lugar importante en tu vida. La decepción será inevitable, pero también será una bendición porque te ayudará a quitarte una venda de los ojos que llevabas puesta desde hace mucho tiempo. Hay gente que se encargó de venderte una imagen que no era real y por fin comenzarás a ver las cosas tal como son. Que no te duela perder ilusiones falsas; lo que se cae es porque nunca tuvo bases firmes.

Una persona del pasado volverá a aparecer de alguna manera. Puede ser mediante una llamada, un mensaje, una solicitud en redes sociales o incluso por medio de comentarios de otras personas. Lo importante aquí es que entiendas que no todo lo que regresa merece volver a entrar. Hay ciclos que se cerraron por una razón y abrirlos nuevamente podría hacerte repetir los mismos errores que tanto trabajo te costó superar. Ya no permitas que alguien que antes te quitó la tranquilidad vuelva a instalarse en tus pensamientos.

En cuestiones de salud deberás prestar mucha atención a tu descanso. Estás cargando demasiadas preocupaciones a la cama y eso está afectando tu calidad de sueño. Te duermes pensando en lo que pasó, en lo que podría pasar y en lo que ni siquiera ha sucedido. Tu mente necesita vacaciones urgentes. Dolores de cabeza, cansancio, ansiedad o falta de energía podrían hacerse presentes si no comienzas a relajarte más. También cuida tu alimentación porque has estado abusando de antojitos, refrescos o comidas fuera de horario y tu cuerpo ya te está pasando factura.

Recuerda que eres como una esponja emocional. Absorbes energías, sentimientos y problemas ajenos más de lo que imaginas. Si te rodeas de gente negativa terminarás cargando broncas que ni siquiera son tuyas. Es momento de seleccionar mejor tus amistades y acercarte a personas que te inspiren, te impulsen y te hagan crecer. No todos merecen acceso a tu vida.

Hay noticias relacionadas con un embarazo, nacimiento o llegada de un nuevo integrante a la familia o círculo cercano. Esa noticia traerá alegría y servirá para unir nuevamente a personas que se encontraban distanciadas. También se observan reuniones familiares, festejos y momentos que te harán recordar que la felicidad muchas veces está en los detalles más simples.

Tus números de suerte serán el 11 y el 29. Tu color será el dorado. Y recuerda algo muy importante: no permitas que el orgullo te haga perder personas valiosas, pero tampoco permitas que el cariño te haga conservar personas que ya no merecen estar en tu vida.

VIRGO

Ya es momento de que te pongas las pilas contigo y dejes de invertir tanto tiempo en arreglarle la vida a medio mundo mientras la tuya sigue esperando turno. Has pasado semanas cargando responsabilidades, preocupaciones y problemas que ni siquiera te corresponden, y eso te ha provocado desgaste emocional, cansancio y hasta cierta frustración porque sientes que das más de lo que recibes. El 17 de junio de 2026 marca el inicio de una etapa en la que tendrás que aprender a ponerte como prioridad sin sentir culpa. No es egoísmo, es amor propio, y de eso andas necesitado desde hace tiempo.

La vida comenzará a presentarte oportunidades importantes para crecer en cuestiones económicas, laborales y personales, pero necesitarás confiar más en tus capacidades. Muchas veces eres tú quien se convierte en su peor enemigo porque dudas demasiado, analizas todo veinte veces y cuando por fin te decides, la oportunidad ya agarró camino. Deja de pensar tanto y comienza a actuar más. Hay proyectos que pueden darte muy buenos resultados antes de terminar el mes, pero requieren valentía y decisión.

En cuestiones de autoestima, llegó la hora de recordar quién eres y todo lo que vales. Has permitido que ciertas personas te hagan sentir menos de lo que eres, ya sea por comentarios, comparaciones o actitudes que han ido desgastando tu seguridad. Mándalos mucho a la fregada. Quien quiera estar contigo tendrá que demostrarlo con hechos y no con palabras bonitas. Ya no estás para limosnas emocionales ni para andar rogando atención. El que quiera tu tiempo, tu cariño y tu presencia tendrá que trabajarle, porque tú no naciste para andar de oferta permanente.

Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades interesantes en el amor. Sin embargo, no será momento de conformarte con cualquier cosa por miedo a la soledad. Podrías conocer a una persona que llegará con mucha seguridad y que moverá varias fibras dentro de ti, pero antes de entregar el corazón asegúrate de que sus acciones coincidan con lo que promete. Ya aprendiste que hay gente que habla muy bonito, pero a la hora de la verdad desaparece más rápido que quincena mal administrada.

Si tienes una relación, será tiempo de hacer un análisis muy honesto. Pregúntate si realmente sigues ahí por amor o simplemente por costumbre. Has estado cargando situaciones que ya no te hacen feliz y fingiendo emociones para evitar conflictos. La vida es demasiado corta para permanecer en un lugar donde ya no te sientes pleno. Si algo terminó emocionalmente, acepta la realidad y sigue adelante. A veces cerrar una puerta es la única manera de abrir una mucho mejor.

En el trabajo podrían surgir cambios inesperados. Una propuesta, un nuevo proyecto o incluso la posibilidad de generar ingresos extra comenzará a tomar forma. No le cuentes tus planes a todo mundo porque hay personas que sonríen frente a ti mientras desean que fracases. Mantén tus movimientos en secreto hasta que todo esté más sólido. Recuerda que el ruido atrae envidias y tú últimamente has despertado demasiadas.

Respecto al pasado, deja de preocuparte por quienes te hicieron daño. El karma sigue trabajando aunque tú no lo veas. Mientras tú sigues avanzando, la vida se está encargando de acomodar cada pieza donde corresponde. No gastes energía planeando venganzas ni esperando ver caer a nadie. El mejor castigo para quienes intentaron fregarte es verte feliz, estable y cumpliendo metas.

Cuida mucho tu sistema digestivo, el estrés y la ansiedad podrían manifestarse mediante inflamación, gastritis o molestias estomacales. También presta atención a dolores en espalda, cuello y hombros, porque has estado cargando demasiadas tensiones. Necesitas dormir mejor y desconectarte un poco de las preocupaciones.

Se visualiza una noticia positiva relacionada con documentos, pagos pendientes o asuntos legales que comenzarán a resolverse a tu favor. Además, una amistad buscará acercarse nuevamente para aclarar una situación del pasado. Escucha, pero no olvides todo lo aprendido.

Tus números de suerte serán el 08 y el 34. Tu color será el verde esmeralda. Y recuerda algo: quien de verdad te valore jamás te hará sentir que tienes que competir por un lugar en su vida. El respeto, el cariño y el interés no se mendigan, se reciben de quien realmente quiere quedarse.

LIBRA

Ya deja de querer cargar al mundo en tus hombros porque ni eres santo ni mártir. Tu familia seguirá siendo uno de los puntos más sensibles de tu vida y en estos días vas a darte cuenta de que muchas veces te preocupas más por resolver problemas ajenos que por atender los tuyos. Está muy bien ayudar, apoyar y estar presente cuando te necesitan, pero tampoco se vale que descuides tus sueños, tus proyectos y hasta tu tranquilidad por querer salvar a personas que ni siquiera ponen de su parte. Hay situaciones familiares que no dependen de ti y que el tiempo se encargará de acomodar donde deben estar. Aprende a soltar lo que no puedes controlar.

Tu orgullo sigue siendo una piedra en el zapato. Te cuesta muchísimo trabajo perdonar cuando alguien te falla y aunque por fuera aparentes que ya superaste las cosas, por dentro sigues guardando cada detalle como si llevaras un archivo secreto de agravios. Debes aprender a diferenciar entre dignidad y terquedad, porque a veces pierdes personas importantes simplemente por esperar que sean ellas quienes den el primer paso. No todo el mundo piensa igual que tú y no todos saben pedir disculpas de la manera que tú quisieras.

En cuestiones de salud tendrás que poner más atención a tu alimentación. Últimamente le has dado gusto a todos los antojos habidos y por haber. Entre garnachas, refresquitos, desveladas y comidas a deshoras, tu cuerpo ya comenzó a resentirlo. Podrían aparecer molestias estomacales, infecciones intestinales, inflamación o problemas digestivos si sigues ignorando las señales. No se trata de vivir a dieta, pero sí de bajarle dos rayitas a los excesos. Recuerda que el cuerpo cobra factura y a veces con intereses.

Lo mejor de esta etapa es que comenzarás a recuperar una fuerza interior que creías perdida. Esa versión conformista y medio apagadona que durante meses estuvo aceptando migajas de cariño, oportunidades mediocres y situaciones injustas está quedando atrás. Te darás cuenta de que mereces mucho más y comenzarás a poner límites donde antes solo guardabas silencio. Más de una persona se sorprenderá cuando vea que ya no te dejas manipular ni convencer tan fácilmente. Te vas a volver más selectivo con tus amistades, tus relaciones y hasta con los proyectos que aceptas.

Hay movimientos energéticos muy favorables para ti durante este cierre de junio. Se acomodarán ciertas situaciones económicas que te tenían preocupado o preocupada y comenzarás a llegar información importante relacionada con dinero, pagos, trámites o asuntos laborales. Algo que parecía estancado empezará a moverse a tu favor. Lo único que necesitas es paciencia y no adelantarte a los hechos.

En el amor andarás con las hormonas más aceleradas que microbús en bajada. Tus deseos estarán bastante despiertos y podrías sentir una atracción muy intensa por alguien que aparece de manera inesperada. El problema es que no todo lo que se antoja conviene. Ten cuidado con confundir calentura con sentimientos porque podrías terminar involucrándote con una persona que más adelante te traiga dolores de cabeza. Disfruta, conoce gente, coquetea si quieres, pero no entregues tu confianza tan rápido.

Una amistad cercana sufrirá una decepción amorosa bastante fuerte. Querrá buscar refugio contigo y pedirte consejo. Si realmente tienes algo útil que aportar, hazlo desde la sinceridad. Pero si solo vas a decir lo que esa persona quiere escuchar, mejor guarda silencio. A veces el mejor apoyo no es hablar, sino simplemente acompañar.

En el trabajo se visualiza estabilidad y reconocimiento. Hay personas observando tu desempeño y podrías recibir noticias relacionadas con crecimiento, responsabilidades nuevas o mejoras económicas antes de lo que imaginas. También existe la posibilidad de un viaje corto o reunión importante que terminará beneficiándote más de lo esperado.

Tus números de suerte serán el 10 y el 27. Tu color será el azul marino. Y recuerda algo muy importante: deja de sufrir por lo que aún no llega y agradece lo que ya tienes. Muchas de las bendiciones que hoy disfrutas fueron deseos que alguna vez le pediste al universo con lágrimas en los ojos.

ESCORPIÓN

Ya va siendo hora de que te valores como se debe y dejes de conformarte con personas que no saben ni qué quieren para su vida. Tú no naciste para andar recogiendo corazones rotos ni para convertirte en terapeuta de gente confundida. Eres de gustos exigentes, te encanta lo bueno, disfrutas la estabilidad, la comodidad y todo aquello que te haga sentir seguro o segura, así que deja de justificar a quien llega con promesas vacías y las manos más vacías todavía. No se trata de interés, se trata de saber elegir a alguien que pueda caminar a tu lado y no convertirse en otra carga más que tengas que arrastrar.

Durante este 17 de junio de 2026 comenzarás a experimentar cambios importantes en tu manera de pensar. Muchas situaciones que antes tolerabas por cariño, costumbre o miedo a quedarte solo dejarán de tener sentido. Vas a despertar de cierta comodidad emocional que te mantenía estancado y empezarás a ver la vida desde otra perspectiva. Ya no tendrás paciencia para dramas innecesarios, amistades falsas ni relaciones donde solamente tú haces el esfuerzo. Y qué bueno, porque era una lección que necesitabas aprender desde hace tiempo.

Hay personas que se van a alejar de tu vida y al principio podrías sentir cierta nostalgia, pero con el paso de los días entenderás que algunas despedidas son bendiciones disfrazadas. No toda la gente que se va te está quitando algo; muchas veces te está devolviendo la paz que te había robado. Aprende a no perseguir a quien claramente no tiene interés en quedarse.

En cuestiones sentimentales, si tienes pareja deberás darle un poco más de espacio. A veces eres tan intenso o intensa que terminas asfixiando sin darte cuenta. Tu forma de amar es profunda, apasionada y entregada, pero no todas las personas procesan el cariño igual que tú. Si notas cierta distancia o necesidad de independencia en tu pareja, no armes novelas donde no las hay. Dale su tiempo y evita convertir cualquier silencio en una tragedia griega. Muchas veces los problemas existen solamente en tu imaginación.

Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades muy interesantes para conocer nuevas personas. Habrá coqueteos, invitaciones, mensajes inesperados y hasta posibilidades de encuentros bastante intensos. Sin embargo, aquí viene la advertencia de la Nana: no confundas atención con amor ni química con compromiso. Hay alguien que podría moverte el tapete y hacerte sentir maripositas donde normalmente solo había murciélagos, pero necesitarás conocer bien sus intenciones antes de aventarte como gorda en tobogán.

También deberás darte más a respetar. Últimamente has estado permitiendo ciertas conductas que no van con el valor que realmente tienes. Recuerda que lo que se consigue fácil muchas veces no se aprecia. Mantén tu dignidad intacta y deja que quien realmente quiera estar contigo se esfuerce por demostrarlo. No te quemes por andar buscando validación donde no existe.

La economía viene bastante favorecida. De hecho, es uno de los aspectos más fuertes para ti en esta etapa. Se visualizan oportunidades relacionadas con negocios, ventas, inversiones o proyectos independientes que podrían comenzar a dejar ganancias importantes. Eso sí, no te emociones antes de tiempo ni firmes acuerdos sin leer la letra pequeña. Habrá una persona que llegará con propuestas aparentemente maravillosas, pero necesitarás analizar todo con cabeza fría antes de comprometer dinero.

Si estás pensando en asociarte con alguien, investiga bien su historial. No todo el que sonríe es amigo y no todo el que te halaga tiene buenas intenciones. Tu intuición estará más fuerte que nunca, así que hazle caso cuando algo no te cuadre. Más vale desconfiar un poco ahora que lamentarte después.

En cuestiones familiares se aproxima una conversación importante que ayudará a aclarar malos entendidos que venían arrastrándose desde hace tiempo. También podrías recibir noticias de un familiar que vive lejos o saber de alguien que regresa después de una larga ausencia. La unión familiar tomará fuerza y eso te ayudará emocionalmente.

Cuida tu salud, especialmente espalda baja, sistema hormonal y problemas relacionados con estrés acumulado. Has estado cargando demasiadas preocupaciones y tu cuerpo ya comienza a pedir descanso. No todo se arregla trabajando más. También necesitas momentos para disfrutar, reír y desconectarte de las responsabilidades.

Tus números de suerte serán el 09 y el 33. Tu color será el rojo intenso. Y recuerda algo: el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en aprender a controlar tus impulsos, tus emociones y tus ganas de regresar a lugares donde ya aprendiste que no eres feliz.

PISCIS

Tu mayor problema no son las personas que te han fallado, sino el miedo que te dejaron después de hacerlo. Has cargado durante demasiado tiempo con heridas que ya deberían estar cicatrizando y, aunque por fuera aparentas que todo está bien, por dentro todavía existe ese temor de volver a encariñarte, volver a confiar o volver a apostar por alguien que termine haciéndote las mismas fregaderas que en el pasado. Debes entender algo de una vez por todas: no todas las personas llegan para lastimarte. Mientras sigas viendo el presente con los ojos del pasado, seguirás cerrándole la puerta a oportunidades que podrían hacerte muy feliz.

Durante este 17 de junio de 2026 vienen cambios muy fuertes en tu manera de pensar y actuar. Hay una transformación importante en puerta, pero dependerá completamente de ti aprovecharla o echarla a perder. Existe el riesgo de que te vuelvas demasiado orgulloso o orgullosa, al grado de querer manipular situaciones para que todo salga exactamente como tú deseas. Cuidado con eso. No todo gira alrededor de tus emociones y no todas las personas tienen que reaccionar como tú esperas. Si no controlas esa actitud podrías terminar lastimando a personas que realmente te quieren y que han estado contigo en momentos donde nadie más dio la cara.

Hay planes de un viaje bastante interesante que comenzará a tomar forma. No será un viaje cualquiera, pues estará relacionado con descanso, diversión, placer y la necesidad de escapar un poco de la rutina que últimamente te trae con la cabeza hecha bolas. Te caerá de maravilla cambiar de ambiente porque necesitas renovar energías y recordar que la vida también es para disfrutarse y no solamente para preocuparse.

Una persona del pasado podría aparecer nuevamente. Tal vez mediante un mensaje, una llamada, una casualidad o incluso a través de sueños que te harán recordar muchas cosas. Si sientes necesidad de buscar a alguien que se quedó pendiente en tu historia, hazlo únicamente para cerrar capítulos inconclusos. Ya no regreses a lugares donde fuiste infeliz solo porque ahora te sientes nostálgico. Hay demasiados caminos por recorrer como para volver a tropezar con la misma piedra que ya te dejó chichón varias veces.

En el amor se presentan movimientos importantes. Si tienes pareja será momento de fortalecer la relación mediante la comunicación, la confianza y los detalles que últimamente han estado escaseando. No todo se arregla con promesas ni con palabras bonitas. Las relaciones se construyen todos los días y requieren esfuerzo de ambas partes. Si notas que la relación se ha vuelto una cadena de reclamos, disgustos y malos entendidos, analiza seriamente si todavía existe amor o solamente costumbre.

Si estás soltero o soltera, vienen oportunidades muy interesantes para conocer nuevas personas. Sin embargo, deberás bajar un poco tus expectativas irreales. A veces buscas perfección donde ni tú mismo la tienes. Permite que las personas te muestren quiénes son antes de juzgarlas por experiencias que ni siquiera les pertenecen.

En cuestiones económicas comenzarás a ver una mejora gradual. No será un golpe de suerte repentino, sino el resultado de esfuerzos que llevas realizando desde hace semanas. También se visualizan pagos pendientes, acuerdos económicos y una oportunidad para generar ingresos extra mediante un proyecto que parecía detenido.

Tu salud merece más atención. Has descuidado mucho tu alimentación y tu actividad física. Estás entrando en una etapa donde cualquier exceso se reflejará más rápido en tu cuerpo. El metabolismo ya no está tan dispuesto a perdonarte desveladas, antojitos y comidas fuera de horario. Si no comienzas a cuidarte desde ahora, después te costará el doble recuperar tu condición física. No descuides tu cuerpazo criminal porque lo que hoy es un par de kilos mañana podría convertirse en una batalla mucho más complicada.

También deberás cuidar emociones relacionadas con ansiedad, estrés y pensamientos negativos. Últimamente te preocupas demasiado por situaciones que ni siquiera han ocurrido. Aprende a vivir más el presente y deja de sufrir por adelantado.

Tus números de suerte serán el 14 y el 31. Tu color será el color turquesa. Y recuerda algo muy importante: no confundas amor con costumbre ni nostalgia con destino. Lo que se fue tuvo su momento, pero tu felicidad todavía tiene muchos capítulos por escribirse.

ACUARIO

Cuida mucho tu salud en estos días porque tu cuerpo comenzará a cobrarte algunas facturas que has estado dejando pendientes. Problemas relacionados con gastritis, colitis, inflamación estomacal o molestias digestivas podrían hacerse presentes debido al estrés, las preocupaciones y los malos hábitos alimenticios que has arrastrado en las últimas semanas. Te brincas comidas, cenas a deshoras, te preocupas de más y todavía te preguntas por qué te duele todo. Ya es momento de que escuches las señales que tu cuerpo te está enviando antes de que te obligue a detenerte a la mala.

Una amistad te necesitará más que nunca. Esa persona atraviesa una situación complicada y verá en ti un refugio, un consejo o simplemente alguien que le escuche sin juzgar. Sin embargo, tampoco cargues problemas ajenos como si fueran tuyos. Apoya, escucha y acompaña, pero no permitas que las broncas de otros te absorban emocionalmente. Recuerda que muchas veces terminas agotado por querer resolverle la existencia a todo mundo mientras la tuya sigue esperando atención.

Este es uno de los momentos más importantes para tu crecimiento personal y económico durante este mes. El universo comenzará a acomodar ciertas piezas que parecían estar completamente fuera de lugar. Oportunidades laborales, nuevos proyectos y personas que pueden ayudarte a crecer aparecerán poco a poco. La diferencia es que ahora tendrás más claridad para identificar qué vale la pena y qué solamente representa una pérdida de tiempo. Ya no necesitarás andar rogando oportunidades ni buscando aceptación donde no existe. Lo que es para ti comenzará a acercarse sin tanto esfuerzo.

Eso sí, mantén los ojos bien abiertos porque no toda la gente que se te acerca viene con buenas intenciones. Hay una amistad que últimamente anda demasiado interesada en tu vida, tus planes, tus ingresos y tus movimientos. No confundas curiosidad con preocupación. Esa persona está buscando información que podría utilizar más adelante para beneficiarse o para generar conflictos. Mantén ciertos asuntos en privado y aprende a guardar silencio sobre tus proyectos hasta que estén completamente consolidados. Recuerda que los sueños se protegen trabajando en ellos, no contándolos a medio mundo.

Tu estado emocional necesitará atención especial. Existe tendencia a sentir altibajos muy marcados durante estos días. Podrías amanecer con toda la energía del mundo y terminar la noche sintiéndote desmotivado sin razón aparente. No te asustes. Son emociones acumuladas que has estado guardando debajo de la alfombra durante demasiado tiempo. Busca actividades que te ayuden a despejar tu mente, salir a caminar, convivir con personas positivas o simplemente desconectarte un rato de tanto problema ajeno.

La suerte comenzará a sonreírte en cuestiones económicas. Hay posibilidades favorables en juegos de azar, rifas, sorteos o situaciones donde intervenga el factor suerte. Tampoco vayas a hipotecar la casa por emocionarte, pero sí presta atención a pequeños golpes de fortuna que podrían presentarse de manera inesperada. También se visualizan movimientos relacionados con pagos pendientes, deudas, acuerdos financieros y dinero que creías perdido. Una cantidad que te deben o que dabas por olvidada podría regresar a tus manos mucho antes de lo que imaginas.

En el amor necesitarás dejar de conformarte con migajas. Has pasado demasiado tiempo aceptando menos de lo que mereces por miedo a quedarte solo o sola. Ya basta. Ponte más exigente, más perruchón y más selectivo antes de entregar tu tiempo, tu energía y tus sentimientos. No cualquier persona merece acceso a tu vida. Viene una oportunidad sentimental interesante, pero deberás actuar con inteligencia y no dejarte llevar solamente por la emoción del momento.

Los negocios se ven bastante favorecidos. Si tienes ventas, emprendimientos o proyectos independientes, comenzarás a notar movimiento y crecimiento. Incluso existe posibilidad de concretar una negociación importante o realizar una venta que te dejará bastante satisfecho. Confía en tu capacidad porque has aprendido mucho más de lo que imaginas durante los últimos meses.

En el trabajo la estabilidad continúa, pero también aparecen oportunidades de crecimiento que podrían sacarte de la rutina. Si estás buscando un mejor puesto, más ingresos o un cambio de ambiente laboral, las posibilidades son bastante positivas. Lo único que necesitas es atreverte a salir de tu zona de confort y dejar de pensar que las cosas llegarán solas. El mundo no cambia por arte de magia; cambia cuando tú decides moverte y actuar.

También vienen noticias familiares relacionadas con una celebración, reunión o acontecimiento importante que servirá para fortalecer lazos que se habían enfriado. Aprovecha esos momentos porque te ayudarán a recuperar energía y recordar quiénes realmente están contigo.

Tus números de suerte serán el 07 y el 26. Tu color será el azul eléctrico. Y recuerda algo: tienes todo para ser feliz, pero muchas veces eres tú quien se atraviesa en su propio camino. Deja de sabotearte, cree más en ti y atrévete a tomar las oportunidades que la vida lleva tiempo poniendo frente a tus ojos.

CAPRICORNIO

Prepárate porque en los próximos días recibirás noticias de una persona que hace mucho no ves o de quien prácticamente ya habías perdido el rastro. Puede tratarse de una amistad, un viejo amor, un familiar o alguien que en su momento tuvo cierta importancia en tu vida. Lo que debes entender es que no todo lo que regresa viene para quedarse ni todo lo que vuelve merece una segunda oportunidad. Hay personas que aparecen solamente para recordarte por qué se fueron y para enseñarte que algunas puertas deben permanecer cerradas por tu propia tranquilidad.

Pon mucha atención a las nuevas personas que comienzan a acercarse a tu vida. No todos llegan con buenas intenciones y podrías confiar demasiado rápido en alguien que aún no ha demostrado realmente quién es. Tú tienes la costumbre de observar mucho antes de actuar, pero cuando alguien logra ganarse tu confianza bajas completamente la guardia. En esta ocasión necesitarás ir con calma y analizar mejor las intenciones de quienes se acercan. No entregues información personal, proyectos o planes importantes a cualquiera porque podrías llevarte una decepción.

Los cambios de humor estarán presentes durante este periodo, pero lejos de perjudicarte, te ayudarán a madurar emocionalmente. Hay situaciones que te han venido molestando desde hace meses y que por fin dejarán de tener poder sobre ti. Comenzarás a reaccionar de manera diferente ante problemas que antes te quitaban el sueño. Te volverás más fuerte, más selectivo y menos tolerante con las personas que solamente buscan aprovecharse de tu buena voluntad.

La rutina ya te tiene hasta la coronilla. Has estado viviendo prácticamente los mismos días una y otra vez y eso está apagando poco a poco tu entusiasmo. Es momento de hacer cambios, aunque sean pequeños. Modifica horarios, busca nuevas actividades, aprende algo diferente o retoma proyectos que abandonaste por falta de tiempo o motivación. Hay sueños que siguen esperando que les des una segunda oportunidad y este es un excelente momento para retomarlos.

Dentro del ámbito familiar se visualizan noticias importantes. Un familiar podría anunciar boda, compromiso formal o incluso la llegada inesperada de un bebé. Habrá celebraciones, reuniones y momentos que fortalecerán la unión familiar. Algunas diferencias del pasado comenzarán a resolverse y eso traerá tranquilidad a varios miembros de la familia.

También se marca la planificación de un viaje que te llenará de ilusión. Hay grandes posibilidades de que finalmente puedas realizar ese recorrido que llevas tiempo imaginando. Incluso existe la posibilidad de conocer en persona a alguien con quien has estado hablando mediante redes sociales, mensajes o llamadas. Sin embargo, no idealices a nadie antes de tiempo. Recuerda que una cosa es la imagen que alguien proyecta por internet y otra muy distinta la realidad.

En cuestiones sentimentales deberás actuar con mucha inteligencia. Los amores pasajeros, las aventuras de una noche o las relaciones que comienzan demasiado rápido no serán una buena opción para ti en este momento. Tú eres de los que dicen que no se van a enamorar y terminan poniendo nombre a los hijos en menos de quince días. No confundas emoción con amor ni atención con compromiso. Antes de entregar tu corazón asegúrate de que la otra persona tenga las mismas intenciones.

Si tienes pareja, será momento de fortalecer la confianza y evitar malos entendidos. Algunas inseguridades podrían aparecer debido a comentarios externos o situaciones que te harán pensar de más. No inventes problemas donde no existen y habla las cosas antes de sacar conclusiones.

En el trabajo se visualiza estabilidad y posibilidades de crecimiento. Una oportunidad que parecía lejana comenzará a acercarse poco a poco. No desesperes si los resultados no llegan tan rápido como quisieras. Estás construyendo algo importante y necesitarás paciencia para verlo florecer. Recuerda que los grandes logros rara vez llegan de un día para otro.

En cuestiones económicas deberás ser más organizado. Vienen gastos relacionados con viajes, reuniones familiares o compras importantes. No significa que te irá mal, simplemente necesitarás administrar mejor tu dinero para evitar apuros innecesarios más adelante.

Tus números de suerte serán el 12 y el 38. Tu color será el café claro. Y recuerda algo muy importante: no te quejes tanto cuando las cosas no salen a la primera. Los sueños grandes requieren insistencia, disciplina y paciencia. Lo importante no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces vuelves a levantarte con más fuerza que antes.

SAGITARIO

Si tienes pareja y esa persona se ha convertido más en un obstáculo que en un apoyo para tus sueños, metas y proyectos, ya va siendo momento de hacerte preguntas incómodas. El amor debe sumar, impulsar y motivar, no convertirse en una cadena que te impida crecer. No naciste para pedir permiso para ser feliz ni para andar sacrificando tus metas con tal de que alguien más se sienta cómodo. Si cada decisión importante termina en discusiones, reclamos o chantajes emocionales, tal vez sea momento de analizar si esa relación realmente tiene futuro o si solamente sigues ahí por costumbre.

Deja de esperar a quien claramente ya decidió no regresar. Has desperdiciado demasiado tiempo mirando hacia atrás, revisando recuerdos, imaginando escenarios y aferrándote a personas que ya tomaron otro camino. Hay alguien a quien sigues dando espacio en tu cabeza sin que lo merezca. Mientras tú sigues esperando señales, esa persona hace su vida sin siquiera voltear a verte. La Nana te lo dice claro: quien quiere estar contigo busca la manera, quien no quiere encuentra pretextos. Así de sencillo.

En cuestiones amorosas andarás algo cansado y hasta decepcionado. Últimamente sientes que las relaciones se han convertido en una especie de mercado donde muchos llegan por interés, por conveniencia o simplemente porque buscan pasar el rato. Ya estás hasta el chorizo de conocer personas que te prometen el cielo y a la mera hora apenas si te mandan un mensaje. También te has topado con quienes solo buscan la caricia, el momento bonito y después desaparecen más rápido que el dinero cuando llega la quincena. Sin embargo, no cierres completamente tu corazón porque todavía vienen personas que pueden sorprenderte para bien.

Hay una persona de piel clara o de características muy llamativas que podría causarte conflictos. Esta situación podría darse tanto en el amor como en cuestiones laborales. No entregues tu confianza de inmediato ni cuentes tus planes a quien apenas acaba de llegar a tu vida. Recuerda que muchas veces los problemas entran sonriendo. Observa más y habla menos. Tu intuición te estará enviando señales muy claras sobre quién sí merece quedarse y quién solamente está de paso.

Algo muy importante que debes entender durante este periodo es que eres mucho más fuerte de lo que imaginas. Has superado situaciones que habrían destruido emocionalmente a otras personas y aun así sigues de pie. El problema no es tu capacidad para levantarte, sino tu costumbre de tropezar varias veces con la misma piedra. Tiendes a repetir patrones, a regresar donde ya sufriste y a darle oportunidades a quien ya te mostró que no sabe valorarte. Si corriges eso, gran parte de tus problemas desaparecerán.

En el ámbito laboral se observan movimientos bastante positivos. Hay posibilidades de crecimiento, cambios favorables, propuestas interesantes o incluso oportunidades para generar ingresos extra. Personas importantes comenzarán a notar tu esfuerzo y dedicación. Si llevas tiempo esperando reconocimiento, poco a poco comenzará a llegar. Eso sí, necesitarás ser constante y evitar distraerte con asuntos personales que podrían robarte concentración.

También se marcan posibilidades de cursos, capacitaciones o actividades que te ayudarán a mejorar profesionalmente. No descartes ninguna invitación relacionada con aprendizaje porque ahí podría estar la llave que abra una puerta importante para tu futuro económico.

En cuestiones de dinero deberás administrar mejor tus recursos. Vienen gastos relacionados con el hogar, pagos atrasados o compromisos familiares. Nada grave, pero sí necesitarás organizarte para evitar andar tronándote los dedos a final de mes. Una deuda pendiente podría comenzar a resolverse y existe posibilidad de recibir un dinero que dabas por perdido.

La salud merece un poco más de atención. Dolores musculares, estrés acumulado, problemas de sueño o molestias relacionadas con cuello y espalda podrían hacerse presentes. Necesitas descansar más y dejar de cargar responsabilidades que ni siquiera te corresponden. Tu cuerpo está pidiendo una pausa y será mejor escuchar antes de que te obligue a detenerte.

En el plano familiar se aproxima una reunión, celebración o noticia importante que servirá para fortalecer la convivencia. También podrías recibir noticias de alguien que vive lejos y que traerá recuerdos muy especiales.

Tus números de suerte serán el 15 y el 32. Tu color será el naranja. Y recuerda algo muy importante: deja de invertir amor donde apenas recibes atención. Tú mereces una relación donde te elijan todos los días, no una donde tengas que competir para que se acuerden de que existes.

ARIES

Prepárate porque el amor viene a moverte hasta los cimientos. La llegada de una persona nueva comenzará a cambiar poco a poco tu manera de pensar, de sentir y hasta de visualizar tu futuro. No necesariamente será un amor que aparezca de la noche a la mañana con banda sinaloense y fuegos artificiales, pero sí alguien que despertará emociones que creías dormidas. Lo interesante es que esta persona llegará cuando menos la esperes, por eso necesitas abrir bien los ojos y dejar de vivir con la mirada puesta en quien ya se fue o en historias que terminaron hace tiempo.

Vienen encuentros importantes y oportunidades sentimentales muy fuertes durante las próximas semanas. Sin embargo, existe un pequeño problema: sigues cargando ciertos recuerdos que no te permiten disfrutar completamente lo nuevo. Mientras sigas comparando a todo mundo con alguien del pasado, seguirás perdiendo oportunidades que podrían hacerte feliz. Hay personas que llegan para quedarse y otras que llegan para enseñarte una lección. Lo importante es aprender a distinguir unas de otras.

Una noticia relacionada con una expareja llegará a tus oídos. Te enterarás de situaciones complicadas que está atravesando esa persona o de cómo la vida le ha puesto pruebas bastante pesadas. Lejos de alegrarte o buscar revancha, esto te servirá para entender que el karma existe y que cada quien termina cosechando lo que sembró. Ya no pierdas energía deseando venganzas ni esperando que alguien pague por lo que te hizo. La vida se encarga de acomodar las cuentas mucho mejor que cualquier ser humano.

En cuestiones amorosas debes dejar de mendigar cariño donde claramente no existe interés. Quien no se quiere termina rogando atención, pero tú ya no estás para eso. Aprende a ser más exigente con lo que permites y más selectivo con las personas que entran a tu vida. Eso sí, tampoco te conviertas en inspector de calidad emocional porque luego nadie te parece suficiente. Si de verdad deseas una relación estable, tendrás que encontrar un equilibrio entre valorarte y dejar de pedir perfección.

Hay una amistad nueva que comenzará a tomar fuerza durante estos días. Será alguien con quien compartirás conversaciones largas, risas, salidas y momentos bastante agradables. Incluso podría surgir cierta química especial si ambos se permiten conocerse sin expectativas exageradas. No descartes que una amistad termine convirtiéndose en algo más adelante.

Se visualizan pérdidas o descuidos relacionados con objetos personales. Llaves, documentos, celular, cartera o artículos de valor podrían extraviarse por andar distraído o distraída. Mantente atento a tus pertenencias y evita dejar cosas importantes en cualquier lugar porque después andarás buscando como alma en pena.

Tu crecimiento personal dependerá mucho de la manera en que recibas los consejos que llegan a tu vida. Hay personas que realmente quieren ayudarte, pero a veces reaccionas como si cualquier opinión fuera un ataque personal. Escucha más y pelea menos. No significa que debas hacer todo lo que te dicen, pero sí tomar en cuenta puntos de vista diferentes. La humildad para aprender será una de tus mayores fortalezas durante esta etapa.

En el trabajo podrían presentarse tensiones con compañeros, clientes, vecinos o personas cercanas. Malas caras, comentarios fuera de lugar o actitudes negativas podrían hacerte explotar fácilmente. No permitas que la energía de otros determine tu estado de ánimo. Tú tienes suficiente carácter para salir adelante sin engancharte en conflictos innecesarios. Hay gente que solamente busca provocar reacciones para sentirse importante.

En cuestiones económicas vienen mejoras graduales. No será una lluvia de dinero, pero sí notarás mayor estabilidad y oportunidades para recuperar gastos recientes. También se visualiza la posibilidad de una compra importante relacionada con algo que llevabas tiempo deseando.

Cuida mucho dolores musculares, estrés acumulado y problemas relacionados con el sueño. Tu mente anda acelerada y eso está provocando agotamiento físico. Necesitas descansar más y preocuparte menos por cosas que todavía ni suceden.

Tus números de suerte serán el 13 y el 35. Tu color será el rojo intenso. Y recuerda algo: el amor no llega cuando lo persigues desesperadamente, llega cuando aprendes a ser feliz contigo mismo y dejas de buscar en otros lo que primero debes encontrar dentro de ti.

TAURO

Ya deja de gastar energía, tiempo y sentimientos en personas que ni te valoran ni te aportan absolutamente nada bueno. Hay gente que llegó a tu vida únicamente para llenarte de obstáculos, dudas y dolores de cabeza, y tú sigues insistiendo en darles un lugar que no merecen. El 17 de junio de 2026 marca el inicio de una etapa en la que comenzarás a poner límites mucho más firmes. Te cansaste de ser paciente con quien no cambia, de justificar malas actitudes y de cargar responsabilidades ajenas. Y qué bueno, porque ya era hora de que pensaras más en tu bienestar que en la comodidad de los demás.

Vienen cambios muy importantes en tu manera de relacionarte con otras personas. Vas a dejar de quedarte callado cuando algo te molesta y comenzarás a poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Algunos se van a sorprender porque estaban acostumbrados a que siempre cedieras o guardaras silencio para evitar problemas. Pero las cosas ya cambiaron. Ahora tendrás menos paciencia para las mentiras, los abusos de confianza y las personas que solamente aparecen cuando necesitan algo de ti. Quien quiera estar en tu vida tendrá que demostrarlo con hechos y no con promesas vacías.

Hay alguien que lleva tiempo observándote y admirando muchas cualidades tuyas, pero no te has dado cuenta porque has estado demasiado concentrado en asuntos que ya deberían formar parte del pasado. Abre bien los ojos porque las oportunidades sentimentales comenzarán a moverse de manera interesante. Si estás soltero o soltera, podrías recibir una invitación, mensaje o acercamiento que terminará sacándote más de una sonrisa. No te cierres por experiencias anteriores. No todas las personas vienen a lastimarte.

En cuestiones familiares, una persona cercana podría presentar una molestia de salud o una enfermedad menor. No será nada de gravedad, pero sí generará preocupación durante algunos días. Tu apoyo y presencia serán importantes para esa persona, así que trata de estar pendiente sin caer en exageraciones o preocupaciones innecesarias.

Tu estado de ánimo mejorará considerablemente durante las próximas semanas. Después de haber pasado por momentos de estrés, incertidumbre o cansancio emocional, comenzarás a recuperar tu sentido del humor y esas ganas de disfrutar la vida que te caracterizan. Aprovecha esta buena energía para convivir más con amistades, salir de la rutina y acercarte a personas que realmente te hacen sentir bien. Hay momentos muy agradables en puerta y dependerá de ti aprovecharlos.

Eso sí, deberás cuidar mucho tu carácter. Hay comentarios, chismes o situaciones que podrían llegar a tus oídos y hacerte enojar más de la cuenta. No todo merece una reacción. Algunas personas buscan provocarte porque saben perfectamente dónde picarte para que explotes. No les des ese gusto. Mantén la calma y recuerda que muchas veces el mejor golpe es la indiferencia.

La vida te está pidiendo algo muy sencillo: piensa más en ti. Has pasado demasiado tiempo preocupándote por las necesidades de otros mientras dejas para después tus propios sueños, metas y deseos. Aprende a valorarte, a quererte y a reconocer todo lo que has logrado. Nadie tiene derecho a hacerte sentir menos de lo que eres. Tu autoestima necesita fortalecerse porque vienen oportunidades importantes y necesitarás confiar más en tus capacidades.

Si tienes pareja, se visualizan escenas de celos, malos entendidos o una separación temporal provocada por diferencias de opinión. No significa que la relación vaya a terminar, pero sí será necesario hablar las cosas con claridad antes de que los problemas crezcan más de la cuenta. Evita sacar conclusiones precipitadas y escucha también el punto de vista de la otra persona.

Una amistad se acercará a ti buscando apoyo debido a un problema sentimental. Escúchala porque necesitará mucho desahogo. Además, esa conversación te hará reflexionar sobre situaciones que también has vivido y que todavía te dejan ciertas enseñanzas.

En cuestiones laborales vienen oportunidades muy interesantes. Podrían surgir propuestas, entrevistas, cambios de puesto o incluso la posibilidad de generar ingresos adicionales. También se marca una fiesta, reunión o evento social donde conocerás personas que podrían abrirte puertas importantes más adelante. No rechaces invitaciones por flojera o comodidad.

La economía comienza a estabilizarse poco a poco. Si has estado preocupado por dinero, pagos o deudas, empezarás a encontrar soluciones que te darán mayor tranquilidad. Solo evita gastos impulsivos porque todavía no es momento de despilfarrar.

Cuida tu garganta, cuello y sistema digestivo. También presta atención a la calidad de tu descanso porque el estrés acumulado podría estar afectando tu energía más de lo que imaginas.

Tus números de suerte serán el 18 y el 36. Tu color será el verde oliva. Y recuerda algo muy importante: la vida solo te dará una oportunidad de vivir este momento. No la desperdicies esperando a quien no llega, llorando por quien no te quiere o cargando problemas que ni siquiera son tuyos. Vive, disfruta y atrévete a elegirte primero.

GÉMINIS

Ya deja de darle tanto poder a las opiniones de otras personas porque últimamente has permitido que comentarios, críticas y actitudes ajenas estén golpeando tu autoestima más de lo que deberían. Hay gente que ni resuelve su propia vida y aun así se siente con autoridad para opinar sobre la tuya. No es momento de ponerte triste ni de cuestionar tu valor por culpa de personas que ni siquiera estarán contigo cuando tengas que enfrentar tus problemas. Este 17 de junio de 2026 viene a recordarte quién eres, todo lo que has superado y la enorme capacidad que tienes para levantarte una y otra vez después de cualquier caída.

Es tiempo de tomar el toro por los cuernos y dejar de postergar decisiones importantes. Hay sueños, proyectos y metas que llevan demasiado tiempo guardados en un cajón porque has estado esperando el momento perfecto. La mala noticia es que ese momento perfecto no existe. La buena noticia es que tienes todo lo necesario para comenzar desde ahora. Lo único que te falta es confiar más en ti y dejar de pedir aprobación para cada paso que das.

Mucho cuidado con una persona de piel clara o con alguien que recientemente comenzó a acercarse demasiado a tu vida. No todo el mundo llega con buenas intenciones. Hay quien podría intentar involucrarte en chismes, conflictos o situaciones que no te corresponden. Mantente al margen de problemas ajenos y evita prestar tu nombre, tu confianza o tu apoyo a quien todavía no ha demostrado merecerlo. Recuerda que los problemas grandes muchas veces comienzan con pequeños descuidos.

Tu corazón también necesita una sacudida positiva. Has pasado demasiado tiempo dudando de tus capacidades y cuestionando decisiones que tomaste en el pasado. Ya basta. No puedes seguir castigándote por errores que ocurrieron hace meses o incluso años. Lo hecho, hecho está. Aprende de ello y continúa avanzando. La vida no te está pidiendo perfección, te está pidiendo valentía para seguir adelante.

Una de las lecciones más importantes que aprenderás durante esta etapa será decir “no”. Y vaya que te hace falta. Tienes la costumbre de estar disponible para todo mundo, de resolver problemas ajenos y de acudir cuando alguien necesita ayuda. El problema es que muchas de esas personas desaparecen cuando eres tú quien necesita apoyo. Ya llegó el momento de equilibrar la balanza. Quien quiera algo de ti también debe demostrar interés cuando tú lo necesites.

Se visualiza un cambio importante en tu vida que podría relacionarse con trabajo, domicilio, proyectos personales o incluso una nueva manera de ver las cosas. Será una decisión que al principio te dará miedo, pero que terminará beneficiándote muchísimo más de lo que imaginas. No te resistas al cambio. Muchas veces las mejores bendiciones llegan disfrazadas de incertidumbre.

En el ámbito laboral necesitarás cambiar tu actitud. Has cargado demasiado estrés, frustraciones y sentimientos de culpa que no te corresponden. Te has responsabilizado por situaciones que estaban fuera de tu control y eso ha provocado desgaste emocional. Deja de castigarte por errores ajenos. Haz tu trabajo lo mejor posible y permite que cada quien cargue con las consecuencias de sus propias acciones.

En cuestiones amorosas, alguien podría comenzar a mostrar interés en ti de una manera más evidente. Sin embargo, antes de abrir completamente tu corazón asegúrate de que esa persona tenga intenciones claras. Ya no estás para juegos, medias verdades ni relaciones que comienzan con promesas bonitas y terminan en decepciones.

La economía presenta una mejoría gradual. No será un cambio radical de la noche a la mañana, pero comenzarás a notar que ciertos gastos se acomodan y que llegan oportunidades para generar ingresos adicionales. También es buen momento para organizar mejor tus finanzas y dejar de gastar por impulso.

Cuida tu salud emocional. El estrés, la ansiedad y los pensamientos negativos han estado consumiendo demasiada energía. Necesitas descansar más, desconectarte de problemas innecesarios y rodearte de personas que aporten tranquilidad en lugar de conflictos. Recuerda que eres una esponja emocional y absorbes mucho más de lo que imaginas.

Tus números de suerte serán el 16 y el 30. Tu color será el amarillo intenso. Y recuerda algo muy importante: no tienes que rendirle cuentas a nadie sobre cómo decides vivir tu vida. Quien te quiera de verdad te apoyará en tus sueños; quien no, simplemente buscará razones para criticarte. Tú sigue avanzando y deja que hablen.

CÁNCER

Prepárate porque vienen movimientos importantes que comenzarán a sacarte poco a poco del estancamiento emocional, económico y personal en el que te has sentido durante los últimos meses. Has pasado por momentos en los que sentías que por más esfuerzo que hacías las cosas no avanzaban al ritmo que esperabas, pero el universo comenzará a acomodar ciertas piezas a tu favor. No te desesperes ni pierdas la fe. La vida podrá haberte quedado debiendo algunas cuentas, pero tarde o temprano te pagará con intereses todo aquello que te quitó cuando más lo necesitabas.

Se visualiza un viaje bastante cercano que te ayudará a despejar la mente y renovar energías. No necesariamente será un recorrido largo, pero sí lo suficientemente importante para cambiar tu perspectiva sobre ciertas situaciones que te traen preocupado o preocupada. Durante ese viaje podrías conocer personas interesantes, recibir noticias inesperadas o darte cuenta de que muchos de los problemas que hoy te quitan el sueño realmente no son tan graves como parecían. A veces necesitas salir de tu entorno para entender mejor lo que sucede en tu vida.

En cuestiones económicas vienen oportunidades favorables. Hay posibilidades de mejorar ingresos mediante trabajo extra, negocios independientes o propuestas que comenzarán a tomar forma durante las próximas semanas. Si tienes pensado emprender algo por tu cuenta, este será un excelente momento para comenzar a mover piezas. Eso sí, procura no involucrar a demasiadas personas en tus proyectos. Hay cosas que funcionarán mejor si las haces por tu cuenta, sin opiniones externas ni socios que después quieran quedarse con el crédito o las ganancias.

También se observan amores de una noche, encuentros intensos y situaciones donde la pasión estará bastante despierta. Sin embargo, deberás actuar con inteligencia porque no todo lo que te emociona te conviene. Existe riesgo de involucrarte con alguien que solamente busca diversión mientras tú podrías terminar desarrollando sentimientos más profundos. Disfruta, conoce personas y vive nuevas experiencias, pero sin perder de vista la realidad.

Este periodo será muy importante para recuperar la confianza en ti mismo. Has dudado demasiado de tus capacidades y has permitido que ciertas experiencias del pasado te hagan sentir menos preparado de lo que realmente estás. Ya basta. Tienes talento, capacidad y experiencia suficiente para lograr muchas de las metas que te has propuesto. Lo único que te falta es dejar de sabotearte con pensamientos negativos cada vez que surge una oportunidad importante.

La mitad del año comenzó con algunos obstáculos, preocupaciones y retrasos que te hicieron pensar que nada estaba funcionando. Sin embargo, conforme avancen las semanas empezarás a ver claridad en asuntos que parecían completamente bloqueados. Situaciones relacionadas con dinero, trabajo, familia y amor comenzarán a tomar rumbo. Lo que hoy parece complicado mañana podría convertirse en una bendición disfrazada.

Deja de quejarte por aquello que todavía no tienes. Últimamente te has enfocado demasiado en lo que falta y muy poco en todo lo que ya has conseguido. La gratitud será una herramienta poderosa para atraer cosas positivas a tu vida. No significa conformarte, significa reconocer que has avanzado más de lo que crees y que todavía vienen oportunidades mucho mejores.

También deberás aprender a ignorar ciertos comentarios de personas negativas. Hay gente que disfruta sembrando dudas, criticando decisiones y señalando errores ajenos porque no tienen nada mejor que hacer con su vida. No permitas que sus palabras te hagan sentir menos ni te arruinen el día. Tu felicidad no puede depender de la opinión de quienes ni siquiera conocen tu historia completa.

Durante estos días podrías sentirte algo confundido respecto a decisiones importantes. Habrá momentos en los que no sabrás qué camino elegir o qué paso dar primero. Tranquilo, no necesitas resolver toda tu vida en una sola semana. Conforme pasen los días la respuesta correcta comenzará a mostrarse de manera natural. Confía más en tu intuición porque pocas veces te falla.

En el amor, si tienes pareja, será importante fortalecer la comunicación y evitar guardar molestias que después terminan explotando de golpe. Si estás soltero o soltera, alguien podría acercarse con intenciones interesantes, pero necesitarás dejar atrás ciertos miedos antes de permitir que algo nuevo florezca.

En cuestiones familiares se aproxima una noticia que traerá alegría y servirá para fortalecer la unión entre personas que se encontraban algo distanciadas. También podrías recibir apoyo de alguien que no esperabas.

Cuida mucho tu sistema digestivo, problemas relacionados con estrés, ansiedad y dolores musculares ocasionados por tensión acumulada. Necesitas descansar más y preocuparte menos por situaciones que todavía no suceden.

Tus números de suerte serán el 17 y el 41. Tu color será el plateado. Y recuerda algo muy importante: no importa cuántas veces la vida te haya puesto obstáculos, siempre has encontrado la manera de salir adelante. Esta vez no será la excepción. Lo mejor todavía está por llegar.