Otro ataque de EE.UU. a una lancha en el Pacífico dejó un muerto y dos sobrevivientes

El ejército estadounidense atacó una embarcación acusada de traficar drogas en el Pacífico oriental, causando la muerte de un hombre y dejando dos sobrevivientes, en el marco de la campaña que la administración Trump lleva contra presuntos narcotraficantes en Latinoamérica.

Este último ataque eleva a al menos 208 el número de personas que han muerto en ataques a embarcaciones por parte del ejército estadounidense desde que comenzó a atacar a quienes denomina “narcoterroristas” a principios de septiembre.

Como en la mayoría de las declaraciones del ejército sobre ataques en el Pacífico oriental y el mar Caribe, el Comando Sur de Estados Unidos afirmó que su objetivo eran los presuntos narcotraficantes a lo largo de rutas de contrabando conocidas.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known? pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

El ejército no proporcionó pruebas de que la embarcación transportara drogas. Un video publicado en X mostraba una embarcación navegando antes de ser alcanzada por el ataque y estallar en llamas.

El Comando Sur declaró que “notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para que activara el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes”.

El presidente Trump ha declarado que Estados Unidos se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de Latinoamérica y ha justificado los ataques como una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y las sobredosis fatales que cobran vidas estadounidenses.

Sin embargo, su administración ha presentado escasas pruebas que respalden sus afirmaciones de haber matado a “narcoterroristas”.

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