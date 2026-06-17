Por qué el polémico multimillonario tecnológico Peter Thiel se instaló en Argentina y cuál es su relación con el gobierno de Milei

La primera vez que el presidente de Argentina, Javier Milei, se reunió en la Casa Rosada con el multimillonario tecnológico estadounidense Peter Thiel, la conexión fue inmediata.

Las ideas libertarias funcionaron como un imán entre el mandatario y el fundador de la empresa de tecnología de datos Palantir, según le dijo a BBC Mundo uno de los invitados a aquel primer encuentro, que tuvo lugar en mayo de 2024.

“Es un anarcocapitalista que encuentra a un anarcocapitalista que está llevando las cosas a la realidad y que está funcionando”, dijo Milei sobre uno de los inversores tecnológicos más influyentes del mundo en declaraciones en el canal Neura.

Entusiasmado por las ideas del presidente argentino, Thiel se instaló a comienzos de abril en Buenos Aires de manera temporal con su marido y sus hijos.

Desde que llegó al país, el cofundador de PayPal se reunió con emprendedores argentinos, asistió al superclásico del fútbol local entre River Plate y Boca Juniors y participó en un torneo amateur de ajedrez en un club porteño.

Además, según informó el diario Financial Times, Thiel compró una mansión de seis dormitorios en Barrio Parque, la exclusiva zona de Buenos Aires en la que se ubican las principales sedes diplomáticas en el país.

Reuters: Javier Milei definió a Peter Thiel como un “anarcocapitalista”.

Argentina como “salida”

Peter Thiel es una de las figuras más influyentes y controvertidas de Silicon Valley.

Nacido en Alemania y criado en Estados Unidos, hizo su primera fortuna en California como cofundador junto a Elon Musk de PayPal, la plataforma de pagos digitales que más tarde vendió para crear Founders Fund.

En poco tiempo, Thiel se convirtió en uno de los inversores más exitosos del sector tecnológico. Lanzó inversiones tempranas en Facebook y en pequeños emprendimientos que luego se convirtieron en gigantes de la tecnología.

En 2003, fundó Palantir Technologies, una compañía de datos y software que actualmente asiste, entre otras, a distintas agencias del gobierno de Estados Unidos. Entre ellas, a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el cuestionado Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), además de a organismos públicos y privados de países de todo el mundo.

En febrero, la compañía trasladó su sede de Denver (Colorado) a Miami atraída por los bajos impuestos de Florida y Thiel movió su residencia a esa ciudad a fines de 2025 huyendo de un impuesto a las grandes fortunas que se está discutiendo en California.

Thiel siguió así los pasos de otros multimillonarios de alto perfil que en los últimos años han trasladado sus residencias de Nueva York o California a Florida, estado que cuenta con una menor carga impositiva y un entorno regulatorio más favorable.

Reuters: Peter Thiel llegó a Buenos Aires a finales de abril con su familia.

“Thiel siempre ha buscado un escape. En su momento, era ir al mar y construir jurisdicciones en altamar para no pagar impuestos. Argentina es parte del famoso exit que viene buscando hace tiempo”, le dice a BBC Mundo el experto en tecnología Santiago Siri, autor de “Tecnosapiens” (2025), en el que analiza cómo el software libre puede llegar a crear un nuevo orden político a escala global.

Con la llegada de Milei a la presidencia argentina, Thiel viajó a Buenos Aires, donde mantuvo en mayo de 2024 un primer encuentro con el jefe de Estado. La reunión estuvo impulsado por el empresario e inversor tecnológico argentino Alejandro “Alec” Oxenford, quien ahora es el embajador de Argentina en Estados Unidos.

A finales de abril de este año, el mandatario volvió a recibir al empresario en la Casa Rosada, esta vez con su esposo, Matt Danzeisen, quien, según Santiago Siri, es una persona a la que le interesa la cultura argentina y que habla un perfecto castellano.

Thiel también se habría reunido con empresarios argentinos y miembros del gabinete de Milei, incluidos el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Getty Images: Thiel es una aliado cercano del presidente Trump, financiando sus campañas desde 2016.

El jefe del gabinete de Milei, Manuel Adorni, dijo el mes pasado ante el Congreso que era un “halago” que Thiel estuviera en el país y que el magnate tecnológico “está interesado en las reformas profundas” que el gobierno está implementando.

“Los multimillonarios del mundo que quieran huir de países regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos, son bienvenidos en la Argentina, la nueva tierra de la libertad”, señaló Adorni.

Esa desregulación es quizás uno de los principales atractivos de Argentina para Thiel, quien estaría analizando diferentes oportunidades de inversión en el país.

Según destacaba en abril el diario Buenos Aires Times, Palantir Technologies, uno de los principales proveedores de software, análisis de datos y capacidades de inteligencia artificial para gobiernos y ejércitos de todo el mundo, ya opera en América Latina y probablemente busque ampliar su presencia en la región desembarcando en Argentina.

Además, según el mismo medio, Javier Milei y su asesor Demian Reidel han expresado su intención de convertir a Argentina un centro de IA, haciendo pie en el programa de energía nuclear del país y las ventajas de la región patagónica para la construcción de centros de datos e infraestructura tecnológica.

A todo esto hay que agregar que Argentina podría representar para el multimillonario tecnológico un lugar seguro por estar alejado de posibles conflictos en el hemisferio norte.

Y es que, según destacaba recientemente el New York Times citando a una fuente cercana a Thiel, el multimillonario ha advertido en el pasado sobre el riesgo de un “Armagedón”, término con el que suele aludir a escenarios de colapso social derivado de la amenaza de una guerra nuclear.

Aliados ideológicos

En el encuentro en Casa Rosada que mantuvo en abril pasado con Milei, lo primero que le preguntó Thiel al mandatario argentino fue cómo pensaba garantizar que su proyecto liberal sobreviviera a su mandato.

La anécdota relatada por el propio presidente argentino se inscribe en el conjunto de ideas que Thiel ha desarrollado en sus numerosos ensayos, en los que propone impulsar la expansión global de las ideas libertarias.

Para los inversionistas tecnológicos, Thiel es un “pionero intelectual”, que además de ser uno de los hombres más ricos del mundo ha sabido construir un cuerpo de ideas que acompañan a sus iniciativas.

Para sus críticos, Thiel es un personaje oscuro que, a través de sus tecnologías de vigilancia y análisis de datos, busca fusionar un poder corporativo ilimitado con una gobernanza autoritaria y antidemocrática incompatible con la libertad y la democracia.

Oficina del Presidente: El presidente Javier Milei recibió a Peter Thiel en la Casa Rosada en abril.

Para Santiago Siri, Thiel es un “antiestatista que le atribuye la idea del Anticristo a todo aquel que profesa cierto grado de estatismo”.

“En ese sentido, Thiel y Milei se identifican”, señala.

La dirigente opositora argentina, Elisa Carrió, advirtió en abril pasado sobre la presencia de Thiel en el país y dijo que “es terrible que se instale en la Argentina” porque “va en contra de la república, la democracia y las libertades”.

“Sociedades automatizadas”

Tras el reciente encuentro de Milei con Thiel, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció que impulsará la creación de un régimen jurídico para empresas gestionadas íntegramente por Inteligencia Artificial.

En este sentido, la iniciativa busca crear “sociedades automatizadas”, es decir, empresas administradas sin la necesidad de contar con empleados humanos.

“Es algo simpático, tal vez muy transformador. Hay que mirar para adelante, mirar lejos, para aprovechar las oportunidades de hoy”, dijo el ministro.

La iniciativa –que deberá ser aprobada en el Congreso– busca beneficiar a estas corporaciones con una baja tasa impositiva y un marco legal con “términos inigualables”, según informó el gobierno.

En la misma línea, Milei respaldó la iniciativa de la creación de una nueva categoría jurídica para las corporaciones no humanas en una columna de opinión publicada a principios de junio en el Financial Times.

Getty Images: El Congreso argentino deberá debatir la iniciativa del gobierno de crear “sociedades automatizadas”.

En el artículo defendió la creación de un marco regulatorio específico para que la Inteligencia Artificial “sea libre de desarrollarse sin la mano mortal de una regulación prematura y poco comprendida”.

“La IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, empujando la productividad más allá de nuestros sueños más salvajes”, dijo el mandatario en su columna.

La iniciativa llamó la atención del filósofo israelí Yuval Harari, quien advirtió sobre el riesgo de que los gobiernos concedan personalidad jurídica a los modelos de IA.

“La personalidad jurídica (de la IA) es una llave de uso general que también les permitiría acceder a nuestros sistemas financieros, económicos y políticos. Esto suscita muchas preocupaciones”, dijo Harari.

Para Santiago Siri, el mundo no tiene hoy un lugar con una jurisdicción amigable hacia la inteligencia artificial. Por eso, el gobierno de Milei cree Argentina podría ocupar ese vacío.

En tanto, para el presidente argentino, la llegada de Thiel representa un respaldo a su programa de reformas orientado a reducir la intervención estatal y a profundizar la inserción internacional de Argentina.

“Durante demasiado tiempo, Argentina construyó un laberinto de restricciones que redujeron lo que era una de las naciones más ricas del mundo a una pobreza relativa. Afortunadamente, estamos cambiando”, dijo Milei.